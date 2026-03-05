Magaly critica nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "No pueden vivir sin la toxicidad"

Hace unos días, Ana Paula Consorte ha confirmado ante los medios que ha terminado su relación con Paolo Guerrero, esto tras haberse comprometido en matrimonio hace meses atrás. Ahora, Magaly no ha duda en comentar que la relación de la pareja siempre ha estado lleno de toxicidad por sus idas y vueltas.

Magaly los señala de relación tóxica

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión ha reaccionado a la nueva separación del pelotero Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Según reveló, la pareja ha demostrado en su larga relación que cada cierto tiempo suelen separarse demostrándolo en sus redes sociales.

"Otra vez para variar, para no perder la costumbre porque ellos no pueden vivir ese ingrediente de la toxicidad que han demostrado a lo largo de su relación. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen sus berrinches, cuando se pelean, estallan, lo primero que hacen es dejar de seguirse en redes sociales", expresó.

La conductora de televisión señaló que la pareja suele eliminar sus fotos en las redes sociales cada vez que se pelean o se separan de manera momentánea, pero que finalmente regresan. Incluso, señaló la falta de madurez que tendrían para hacerlo en cada ocasión.

"Guau que tal madurez, me encanta, pero ella se ha puesto a dejar mensajes que dejan entrever que está muy empoderada", comentó la periodista en su programa.

¿Ana Paula y Paolo Guerrero se reconciliarán?

En más de una ocasión, Paolo Guerrero ha complacido a Ana Paula Consorte para que puedan reconciliarse después de una pelea. Es así como Magaly Medina señala que parece que la pareja necesita estos problemas cada cierto tiempo porque les gustaría la reconciliación y hacer esto sería parte de su vida cotidiana.

"Hay parejas que son adictas al conflicto, lo necesitan para ponerle 'sal y pimienta' a su relación porque aquí terminan, hace berrinche, se separan, se dejan de seguir, pero luego en la reconciliación se vuelven amantes apasionados, bromean, celebran cumpleaños. Para ellos, esto es como el aire que respiran porque viene el sabor dulce de la reconciliación", declaró.

De esta manera, Ana Paula Consorte reveló ante un medio que estaría separada de Paolo Guerrero hace un tiempo atrás ya y que solo estarían llevándose bien por sus hijos. Aunque, Magaly Medina cree que ambos podrían regresar muy pronto como parte de su relación lleno de toxicidad, como lo han demostrado a lo largo de su relación amorosa.