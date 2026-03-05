Jazmín Pinedo enfrentó a Barrio Fino por respaldar a Bryan Torres tras agresión: "Todo mal"

Como se recuerda, Bryan Torres estuvo en medio de la polémica por haber agredido a Samahara Lobatón cuando eran pareja y aún se encuentra en medio de un proceso. En aquel momento, Barrio Fino señaló que no retiraría al cantante de la agrupación causando gran indignación entre sus seguidores.

Jazmín Pinedo contra Barrio Fino

Por ello, cuando Barrio Fino llegó al set de 'América Espectáculos', la conductora Jazmín Pinedo no dudó en tocar el tema señalando que primero agradecía que el ex de Samahara Lobatón no haya estado presente en aquel momento.

"Chicos de Barrio Fino, yo les he dado duro hace unas semanas, pero se lo merecían. Hoy les he quitado el castigo porque han venido solos, porque han venido solos, ustedes solamente por eso", expresó.

Después, la conductora de televisión encaró directamente al jefe del grupo de salsa donde señala que su comunicado estaba muy mal por haber dado su apoyo a Bryan Torres, cuando sus acciones eran muy cuestionables.

"Tú eres el jefe, ¿no? Tú sabes que además de yo ser conductora, soy publicista. Quiero conversar contigo porque desde que vi tu primer comunicado, ya, todo mal. Pero no te preocupes. Te prometo, me voy a portar bien. Solo es un humilde consejo. Pero después, no va a ser en vivo, te lo prometo", agregó.

Jazmín Pinedo a Barrio Fino. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/pDmOovTzwP — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 6, 2026

¿Qué pasó con Bryan Torres?

A inicios de este año, se viralizaron videos donde se puede ver cómo Samahara Lobatón era agredida físicamente por Bryan Torres. Esto causó un gran revuelo, ya que se compartieron las imágenes a más de un mes de haber anunciado su separación, pero ambos fueron vistos compartiendo en familia y asistiendo a la iglesia como si se hubieran reconciliado.

Después, fue Melissa Klug quien puso la denuncia contra el cantante de salsa por las agresiones que se viralizaron en todas las redes. Como se conoce, Bryan forma parte de la agrupación de salsa Barrio Fino, quienes muchos seguidores pidieron su salida inmediata, pero ellos negaron hacerlo por pedido de los involucrados. Aún así, causaron un gran revuelo con sus decisiones y la antipatía del público por el cantante.

De esta manera, Barrio Fino se encuentra nuevamente volvieron a los medios de prensa para promocionar su tema, pero fueron enfrentados por Jazmín Pinedo por sus acciones del pasado sobre Bryan Torres. Aún así, la conductora de televisión señaló que ya estarían en paz con ellos, pero dejando en claro que hicieron mal en aquel momento.