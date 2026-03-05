Flavia López tras ver tremendo beso de Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Fue incómodo"

Flavia López y Patricio Parodi han sido relacionados de manera amorosa en el programa de 'Esto es Guerra', pero el chico reality también es vinculado con Rosángela Espinoza. Es así como Rosángela y el 'Pato' se besaron en un reto, y la modelo reveló cómo se sintió.

¿Cómo se sintió Flavia López?

La joven modelo estuvo en el programa digital 'Sin más que decir', donde le consultaron sobre su reacción al ver a Patricio Parodi besándose con Rosángela Espinoza. Antes de la llegada de Flavia López al programa, el 'Pato' y Rosángela fueron vinculados de manera sentimental, pero ahora les pidieron realizar un reto de actuación donde se besaban.

"No tengo nada que opinar, fue un reto de actuación. Yo traté de hacer ningún gesto ni nada porque después iban a malinterpretar las cosas, fui neutra. (¿Te sentiste cómoda?) No, fue incómodo. Tú escoges si decides hacerlo o no", expresó la joven.

Entonces, la chica reality señala que aparentemente se le habría cumplido el sueño a Rosángela Espinoza con el beso que se dio con el 'Pato', ya que siempre escuchó que iba detrás de él. Aún así señaló que desde anoche no ha hablado con Parodi hasta la emisión del podcast.

"Le quiso cumplir el sueño a Rosángela (¿Te duele o te arde?) ninguno, me pica. (¿Hablaste con Patricio?) No, no hemos hablado. Se nota cuando hay una química real, ahí los dos hicieron su mejor esfuerzo", dijo.

Sigue señalando que es amiga de Patricio Parodi

En el siguiente podcast 'Q' Bochinche', Flavia López dejó en claro que si Patricio Parodi desea puede besar a más chicas en el reto de actuación de 'Esto es Guerra', ya que solo serían amigos hasta ahorita, más no salientes y él no tendría que darle ninguna explicación.

"Ahí se ve que Rosángela quería que se le cumpla el sueño y se le pudo cumplir en un reto de actuación. Yo estoy bien, es un reto de actuación, es más que lo pongan actuar con más chicas si quiere. Nosotros somos amigos, no tendría por qué decirme algo", agregó la joven en vivo.

De esta manera, Flavia López señala que sí le incomodó ver el beso de Patricio Parodi con Rosángela Espinoza, pero que todo es parte de una actuación en el programa reality. Además, que el chico reality no tiene por qué darle explicaciones de nada porque son amigos y si desea puede seguir con el juego.