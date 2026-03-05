Thamara Gómez de Son del Duke causa preocupación tras aparecer hospitalizada: "Horas de incertidumbre"

Son del Duke es una de las agrupaciones de cumbia que viene sonando con mucha fuerza en los últimos años por sus sonados temas que le encantan al público. Ahora, el grupo se encuentra de vacaciones, pero la cantante Thamara Gómez estaría pasando no tan buen descanso, ya que reveló que se encontraba hospitalizada por un tema delicado en su salud.

Thamara delicada de salud

Hace unos días, el grupo de cumbia reveló que estarán de vacaciones y estarán regresando a los escenarios el 13 de marzo. En ese sentido, todos los integrantes están disfrutando de su merecido descanso, pero la cantante Thamara Gómez no lo estaría pasando muy bien.

A través de sus redes sociales, la joven cantante mostró inicialmente una foto donde aparece estar usando una vía en su mano en el hospital. Luego, compartieron otra foto donde una persona cercana le tomó una foto mientras ella estaba en una cama hospitalizada con un mensaje explicando un poco sobre su salud.

"En las buenas y malas siempre juntas, fueron horas de incertidumbre, pero sabíamos que estabas en buenas manos. Gracias a Dios todo salió de maravilla Thamara", expresó en la historia.

Historia de Thamara Gómez en el hospital

Hasta el momento, la joven cantante Thamara Gómez no ha revelado por qué estuvo hospitalizada de un momento otro, cuando el fin de semana estuvo con normalidad realizando las presentaciones con Son del Duke.

Sobre su ingreso a Son del Duke

En agosto de 2025, Thamara Gómez sorprendió tras ingresar como una de las integrantes de Son del Duke. El grupo de cumbia sufrió un gran problema luego de que varios de sus integrantes renunciaran en medio de una gira por Europa y quien se quedó en la delantera, fue la artista mostrando su apoyo a la agrupación.

El grupo de cumbia tuvo el apoyo de otras artistas como Nickol Sinchi y Ana Claudia Urbina en la delantera musical y regresar con mucha fuerza en los escenarios musical. Es así como Thamara pasó a convertirse en muchas de las presentaciones como la nueva 'Chica Rap' haciendo bailar al público con el gran talento musical que posee.

De esta manera, Thamara Gómez ha revelado sentirse feliz con Son del Duke y se demuestra en cada uno de sus conciertos. Ahora, están de vacaciones, pero la cantante reveló no sentirse bien de salud y compartió fotos hospitalizada. Aunque aún no ha contado lo que pasó realmente, ya parece estar fuera de peligro.