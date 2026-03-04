¡GRAN CASTING! Papillón anuncia la búsqueda de una NUEVA VOZ MASCULINA a nivel nacional

La agrupación Papillón es una de las más sonadas dentro de la cumbia peruana que recorre el Perú haciendo bailar al público con sus mejores éxitos. Ahora, el grupo está en la búsqueda de su nueva voz masculina y abre casting a nivel nacional para buscar al nuevo talento.

Papillón busca nueva voz masculina

A través de sus redes sociales, Papillón ha revelado una gran noticia para sus seguidores que buscan cumplir uno de sus sueños. El grupo de cumbia está en la búsqueda de una nueva voz masculina que se una a sus filas en este 2026 para recorrer todo el país haciendo gozar y bailar al público.

"¡Papillón busca nueva voz masculina! El micro está encendido. Las luces listas. El escenario esperando. ¿Tienes lo necesario para formar parte de Papillón, La del Rico Vacilón?", expresó el grupo en sus redes sociales.

Para participar los participantes masculinos deben ser mayores de 18 años, cantar una de las canciones de Papillón en un audio casero, claro, no de estudio y con pista musical de fondo. Además, deberá bailar y mostrar el cuerpo completo en la grabación. Así mismo, aquel video debe subirse en TikTok con el #CastingPapillon2026.

'Choque y Fuga Remix' ya suena en plataformas

El sencillo 'Choque y Fuga Remix' ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Papillón y Leslie Shaw. El videoclip superó rápidamente las 34 mil reproducciones, una cifra que confirma el interés que despertó esta unión musical.

La propuesta combina la potencia vocal de Leslie con el carisma de Karen Peña y Mafer Portugal. El resultado mantiene el ritmo festivo característico de la orquesta y suma la actitud pop que distingue a la intérprete. La canción aborda, con picardía y frescura, la historia de un romance intenso pero pasajero. Una de sus estrofas resume la esencia del tema:

"Que lo nuestro fue un momento tan bonito, pero que tan solo fue un choque y fuga". La composición pertenece al reconocido autor Lucho Zambrano, quien imprime en la letra un relato directo y pegajoso, ideal para las pistas de baile.

De esta manera, Papillón siempre ha demostrado seguir avanzando en la industria musical con nuevos temas musical y colaboraciones. Ahora, está en la búsqueda de una nueva voz masculina que se una a sus filas para este 2026 y será a nivel nacional. Para ello, será un concurso válido para personas mayores de 18 años de edad y que suban su video en TikTok etiquetándolos.