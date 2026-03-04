Briela Cirilo y Cielo Fernández generan polémica en redes por su baile en show: "Dan ganas de dormir"

Briela Cirilo y Cielo Fernández, cantantes de Corazón Serrano, se volvieron tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video de una de sus presentaciones. En las imágenes se les ve bailando durante el show, pero varios usuarios señalaron que lo hacían con poco entusiasmo.

El clip comenzó a circular rápidamente en redes sociales donde cientos de usuarios empezaron a comentar sobre la actitud de las artistas en el escenario. Mientras algunos criticaron su baile, otros decidieron defenderlas y recordaron que cantar en vivo también puede ser muy exigente.

Baile de Briela Cirilo y Cielo Fernández desató comentarios en redes

La polémica surgió luego de que se difundieran imágenes de un concierto en el que Briela Cirilo y Cielo Fernández, cantantes de Corazón Serrano, aparecen cantando y realizando algunos pasos de baile mientras interpretan sus temas. El video no tardó en hacerse viral en plataformas como TikTok y Facebook, y muchos usuarios empezaron a opinar sobre lo que veían en el escenario.

Algunos internautas consideraron que las cantantes se mostraban cansadas o con poco ánimo durante el show. Uno de los comentarios que más se repitió fue el de un usuario que cuestionó la energía que transmitían.

"No son bailarinas pero el animo que lo ponen ufff genera ganar de dormir jaja", escribió un internauta.

Otros comentarios siguieron la misma línea y señalaron que, aunque su función principal es cantar, esperaban ver más entusiasmo en el escenario. Consideraron que la actitud durante el baile no transmitía la misma energía que suele verse en los conciertos.

"No son bailarinas, pero al menos ponerle gracia, alegría, ánimo, parece que les obligarán a estar ahí", opinó otro usuario.

Fans también salen en defensa de las cantantes

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Muchos seguidores de Corazón Serrano salieron en defensa de las artistas y recordaron que los conciertos pueden ser muy exigentes físicamente. Algunos usuarios explicaron que estar varias horas en un escenario, cantando y usando tacones, puede resultar muy cansado para cualquier persona.

"Hay que entenderlas estar en un escenario con unos tacones y estar parada por horas es muy cansado tambien tienen derecho a estar cansadas son seres humanos", escribió otro seguidor.

Usuarios critican y defienden baile de Briela Cirilo y Cielo Fernández. (Captura de pantalla)

También hubo quienes señalaron que muchas cantantes se concentran más en interpretar bien las canciones que en bailar durante el espectáculo. Según algunos seguidores, priorizar la voz es parte del estilo de varios grupos de cumbia.

"Pero muchas cantan pero no les gusta bailar, ahí está el detalle", comentó otro usuario, señalando que enfoque principal de algunos artistas está en la interpretación musical.

La discusión continuó creciendo en redes sociales, donde el video sigue generando miles de reproducciones y reacciones. Mientras algunos seguidores piden más energía en los conciertos, otros defienden el trabajo de las cantantes.

En conclusión, Briela Cirilo y Cielo Fernández generaron polémica por su baile en un show de Corazón Serrano. Hasta ahora, ambas no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el tema demuestra cómo cualquier momento de un concierto puede volverse viral en cuestión de horas cuando se trata de artistas tan populares de la cumbia peruana.