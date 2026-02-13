Cielo Fernández sorprende a sus fans en redes al revelar su peculiar talento: "Es muy buena en todo"

Cielo Fernández, una de las figuras más queridas de Corazón Serrano, no solo destaca por su potente voz y carisma sobre el escenario ganándose el respaldo del público . Sin embargo, en medio de las celebraciones por el 33 aniversario de la agrupación, sorprendió al revelar una habilidad que pocos conocían.

El talento oculto que sorprendió a sus compañeros

Corazón Serrano hizo una pausa en su exigente agenda de presentaciones para celebrar sus 33 años de trayectoria junto a todo su equipo de trabajo. A través de historias de Instagram, varias integrantes compartieron detalles del festejo, al que asistieron acompañadas de algunos familiares.

En ese ambiente relajado y festivo, Cielo Fernández disfrutó de la celebración junto a sus compañeros. No obstante, lo que más llamó la atención fue un video en el que la cantante demuestra que, además de su capacidad vocal, posee una destreza física poco habitual en eventos de gala.

Vestida elegantemente, Cielo tomó una soga y comenzó a saltar con sorprendente coordinación y energía. La escena generó aplausos y risas entre los asistentes, quienes no esperaban verla desenvolverse con tanta habilidad en una actividad que requiere resistencia y ritmo.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales. Los seguidores de Corazón Serrano reaccionaron de inmediato y llenaron las plataformas con mensajes de admiración.

"No conocía es gran habilidad de Cielito. Es muy buena en todo", comentó un usuario. Otro escribió: "Eso Cielito, es una niña hermosa", mientras que una fan añadió: "Quedé sorprendida. Hasta para saltar es tierna".

Cielo brilla en 33 aniversario de Corazón Serrano

El 33 aniversario de Corazón Serrano, celebrado el 7 de febrero, dejó pasajes musicales memorables. El evento contó con la presencia de Pedro Capó, quien subió al escenario para cantar 'Estoy enamorado' junto a Cielo Fernández. El tema, popular por la versión que interpretó con Thalía, fue coreado con entusiasmo por el público.

La química entre Capó y Fernández generó una de las postales más celebradas de la noche. Además, Cielo vivió otro momento destacado cuando interpretó el 'Mix Poco Yo' junto a la cantante argentina María Becerra. La colaboración encendió el escenario y provocó una de las ovaciones más fuertes del concierto.

Cielo se convirtió así en una de las protagonistas indiscutibles de la velada, reafirmando su posición dentro de la agrupación y demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera artística.

El aniversario 33 de Corazón Serrano confirmó que Cielo Fernández no solo brilla por su talento musical. Su espontaneidad y destrezas inesperadas refuerzan el lazo con sus seguidores. Entre saltos de soga y colaboraciones internacionales, la joven demuestra que su evolución continúa y que aún tiene mucho por ofrecer.