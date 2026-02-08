Cielo Fernández de Corazón Serrano cantó a dúo con Pedro Capó y redes critican: "No estuvo a la altura"

Corazón Serrano celebró sus 33 años con un concierto multitudinario en el Estadio San Marcos, ante miles de seguidores que corearon cada tema. La noche brilló por su despliegue técnico, un repertorio de éxitos y la presencia de invitados, entre ellos Pedro Capó, cuya aparición fue uno de los momentos más comentados del evento.

Pedro Capó sorprende en el aniversario de Corazón Serrano

El escenario del Estadio San Marcos se llenó de emoción con la entrada de Pedro Capó, quien se sumó a la celebración para interpretar el tema 'Estoy enamorado' junto a Cielo Fernández. La canción, popularizada por el artista junto a Thalía, fue recibida con entusiasmo por el público, que acompañó cada verso con aplausos y coros.

La presencia de Pedro Capó confirmó la versatilidad de Corazón Serrano para integrar distintos géneros en un mismo show. La mezcla de pop urbano y cumbia conectó de inmediato con el público, que difundió el momento en redes sociales, donde los videos se viralizaron en pocos minutos.

El propio Pedro Capó aprovechó el momento para agradecer a la agrupación piurana por la invitación y destacó la energía del público peruano. La interpretación de 'Estoy enamorado', sencillo lanzado en julio de 2010 como parte del álbum Primera fila: Thalía, volvió a cobrar vigencia en esta nueva versión, reafirmando su impacto a más de una década de su estreno.

Reacciones divididas tras la presentación

Aunque el público presente en el Estadio San Marcos celebró la interpretación como uno de los instantes más memorables del aniversario número 33 de Corazón Serrano, en redes sociales la reacción no fue unánime. Mientras muchos usuarios destacaron el nivel del show y la presencia internacional del artista, otros expresaron críticas dirigidas a la participación de Cielo Fernández.

En los comentarios, varios internautas cuestionaron el desempeño vocal de la cantante y compararon su interpretación con la de otras integrantes del grupo. Entre los mensajes que circularon en redes se leyeron frases como:

"Definitivamente no está a la altura", "Debió cantar Ana Lucía Urbina", "Con todo respeto, no está a la altura" y "Es muy guapo, por eso Cielo se puso nerviosa".

Estas opiniones generaron debate entre los seguidores de la agrupación, quienes defendieron a la cantante y resaltaron la dificultad de compartir escenario con un artista de proyección internacional como Pedro Capó. A pesar de las críticas, el momento se mantuvo como uno de los más comentados de la noche.

La participación de Pedro Capó en el aniversario 33 de Corazón Serrano reafirmó la ambición artística del grupo piurano. Más allá de las opiniones divididas en redes, el concierto consolidó a la agrupación como referente de la cumbia peruana, capaz de innovar y convocar a miles en una noche histórica.