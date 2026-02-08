María Becerra sorprende como invitada especial en el concierto por los 33 años de Corazón Serrano

María Becerra volvió a conquistar al público peruano durante el aniversario 33 de Corazón Serrano, donde fue invitada especial de la agrupación. La cantante argentina ofreció un show cargado de emoción y sorpresas, marcado por el estreno en vivo de un nuevo tema que desató la euforia en el Estadio San Marcos.

María Becerra, invitada especial en el aniversario 33 de Corazón Serrano

La participación de María Becerra inició con fuerza cuando interpretó su exitoso sencillo 'Adiós', provocando una inmediata respuesta del público. Acto seguido, la cantante sorprendió al anunciar el estreno de su más reciente canción, 'Siete vidas', generando gran expectativa entre los asistentes, quienes presenciaron en exclusiva este nuevo lanzamiento.

Uno de los momentos más celebrados de la noche se dio cuando Becerra se unió a Cielo Fernández para interpretar el 'Mix Poco Yo'. Además, la conexión con los fanáticos se intensificó aún más cuando la artista argentina compartió escenario con Briela Cirilo para presentar en dúo su nuevo tema, desatando aplausos y ovaciones.

Días antes del concierto, María Becerra ya había dejado ver su entusiasmo por regresar al Perú. Tras arribar a Lima, compartió un video en sus redes sociales donde mostró la cálida bienvenida que recibió, acompañado de un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores:

"Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida". La publicación generó miles de reacciones y comentarios, reflejando el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano.

Agradecimiento de María Becerra y respaldo del público peruano

Tras su participación, María Becerra, utilizó nuevamente sus redes sociales para expresar su gratitud por haber sido parte de una celebración tan significativa. La cantante argentina resaltó la labor de la industria musical peruana.

"Qué honor que me hayan invitado a este concierto tan especial por su 33 aniversario Corazón Serrano. Viva la industria peruana carajo. Feliz de verlos crecer más y más", escribió la artista, destacando el valor y el crecimiento de la escena musical peruana.

Publicación de María Becerra en Instagram.

El cariño del público no tardó en hacerse sentir. En las publicaciones de Corazón Serrano que incluyeron imágenes de María Becerra durante el show, los seguidores inundaron los comentarios con mensajes de admiración y orgullo. Frases como:

"Perú es clave", "Qué belleza, gran junte", "Fue lo más top", "Estuvo espectacular el concierto" y "Estamos orgullosos" reflejaron el impacto positivo que dejó la presentación de la cantante en tierras peruanas.

La presencia de María Becerra en el aniversario 33 de Corazón Serrano marcó un hito que trascendió el espectáculo. Su estreno en vivo, la conexión con artistas peruanas y el respaldo del público consolidaron una noche memorable y evidenciaron la fuerza de la industria musical peruana y su intercambio con figuras internacionales.