Sergio Peña fue presentado oficialmente por el club Sakaryaspor de Turquía tras polémica en Alianza Lima

Sergio Peña concretó su salida de Alianza Lima y asegurar su regreso a Europa. El mediocampista peruano, de 30 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sakaryaspor, club de la segunda división de Turquía, en medio de una polémica tras haber sido vinculado a una denuncia junto a otros jugadores blanquiazules.

Así fue presentado Sergio Peña en Sakaryaspor

Sakaryaspor oficializó la llegada de Sergio Peña con un video de presentación que llamó la atención en redes sociales. El club utilizó inteligencia artificial para recrear escenas cotidianas en las que un grupo de hinchas celebra el fichaje del volante peruano, mostrándolos reaccionar con entusiasmo mientras ven la noticia en la televisión o revisan sus celulares.

El video también incluyó una recopilación de algunos de los mejores goles y actuaciones de Peña a lo largo de su carrera, tanto en clubes europeos como con la selección peruana durante la Copa América. Como parte de la presentación oficial, el volante posó con la camiseta verde del Sakaryaspor en las tribunas de su estadio, una imagen que simbolizó el inicio de esta nueva etapa profesional.

El club vive un presente deportivo complicado y pelea por mantenerse en la categoría, motivo por el cual la dirigencia apostó por un jugador con experiencia internacional. Sergio Peña firmó por los próximos cuatros meses con la misión de ser clave en la lucha por evitar el descenso y, una vez finalizado el torneo, ambas partes evaluarán una posible extensión del contrato.

La trayectoria europea de Sergio Peña

La trayectoria internacional de Sergio Peña se inició en 2014, cuando dejó el fútbol peruano para incorporarse al Granada CF de España. En el club andaluz, el volante tuvo participación tanto en el equipo filial como en la plantilla principal, sumando minutos en la segunda división, además de atravesar etapas de cesión que lo llevaron nuevamente al balompié nacional.

Con el paso de los años, el mediocampista amplió su experiencia en distintas ligas europeas. En Portugal vistió los colores del CD Tondela y, posteriormente, se trasladó a los Países Bajos para integrarse al FC Emmen, equipo en el que alcanzó su mejor versión.

Más adelante, Peña fichó por el Malmö FF de Suecia, equipo con el que conquistó títulos locales y disputó torneos internacionales, incluida la Champions League. Su última experiencia en el exterior se dio en el PAOK de Grecia, aunque tuvo poca continuidad, lo que facilitó su regreso a Alianza Lima a mediados de 2025 y el cierre de su ciclo fuera del país.

En conclusión, el regreso de Sergio Peña al fútbol europeo marca un punto de quiebre tras su salida de Alianza Lima y las semanas de controversia en torno a su nombre. Su llegada al Sakaryaspor se presenta como una oportunidad para recuperar continuidad y aportar experiencia a un equipo urgido de resultados.