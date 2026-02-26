Perú vs. España: la Bicolor enfrentará a la 'Roja' en amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026

La selección peruana definió uno de los amistosos más importantes de su calendario internacional. El equipo que dirige Mano Menezes enfrentará a España el 8 de junio en Puebla, México, en el cuarto duelo entre ambas selecciones. El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc y servirá como preparación para los próximos retos internacionales de ambos combinados.

Duelo confirmado ante la Roja en Puebla

El periodista Gustavo Peralta confirmó la noticia en L1 MAX y despejó cualquier incertidumbre sobre la realización del compromiso. Con este anuncio, la Bicolor suma un rival de jerarquía a su agenda en un año clave para el proceso de renovación del equipo.

"Es un hecho que Perú va a jugar con España, el 8 de junio, en la ciudad de Puebla y en el estadio Cuauhtémoc", señaló durante la transmisión, confirmando fecha y sede del amistoso.

La elección de Puebla responde tanto a factores logísticos como comerciales. México se posiciona como una plaza estratégica para partidos de alto nivel, especialmente a pocos días del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y el propio territorio mexicano.

Peralta también explicó que, en un inicio, la federación española evaluó disputar un amistoso frente a Chile. Sin embargo, ese plan cambió cuando España cerró un compromiso ante Portugal. En ese contexto, Perú apareció como alternativa y las negociaciones avanzaron hasta concretar el acuerdo.

Antes de medirse con España, la Bicolor afrontará otro amistoso internacional. Todo indica que el rival sería Escocia, ya que ambas federaciones mantienen conversaciones avanzadas para cerrar el compromiso dentro de la misma fecha FIFA.

La palabra del DT de la Selección Peruana

En paralelo, Mano Menezes ya proyecta lo que será su proceso al mando del 'equipo de todos'. El estratega brasileño adelantó que Perú disputará ocho amistosos en 2026 y pidió paciencia a la afición, consciente de que el trabajo recién comienza.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal", sostuvo en un video difundido en las redes oficiales del seleccionado nacional.

El debut de Menezes se producirá el 28 de marzo ante Senegal en París. Luego, el 31 del mismo mes, Perú enfrentará a Honduras en Madrid. Ambos encuentros servirán como primera evaluación del nuevo ciclo antes de afrontar el reto frente a España en junio.

Perú y España volverán a verse las caras después de varios años. El enfrentamiento del 8 de junio marcará el cuarto choque entre ambas selecciones. En los antecedentes, la Roja se impuso en 2008 (2-1), 2004 (2-1) y 1960 (1-3), resultados que reflejan la supremacía española en el historial.