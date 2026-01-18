Senegal se corona campeón de la Copa Africana de Naciona 2026 tras polémica final ante Marruecos

La final de la Copa Africana de Naciones 2026 dejó una definición de alto voltaje, Senegal y Marruecos ofrecieron un encuentro cargado de emociones, llegadas claras y polémicas que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos hasta el pitazo final. Tras 120 minutos de acción, el equipo senegalés logró imponerse por 1-0 y levantar su segundo título continental.

Primer tiempo reñido y ocasiones desperdiciadas

Desde el inicio, ambos equipos demostraron su ambición. Marruecos tomó la iniciativa, presionando alto y buscando abrir espacios por las bandas, con remates peligrosos de Saibari y El Kaabi. Por su parte, Senegal respondió con transiciones rápidas y generó su primera aproximación de peligro a los cinco minutos, cuando Pape Gueye exigió a Bounou con un potente remate.

El partido se tornó físico, con varias faltas y un duelo tenso en la mitad de la cancha. A los 24 minutos, Lamine Camara vio la primera tarjeta amarilla del partido, reflejo de un duelo cerrado y tenso", recordó uno de los comentaristas. Las oportunidades se sucedieron, como el mano a mano de Iliman Ndiaye a los 37 minutos que Bounou logró contener, y un centro de Abde Ezzalzouli que Nayef Aguerd no pudo rematar a los 40.

Pese a varias oportunidades de ambos equipos. Al descanso, el marcador se mantenía 0-0, tras un primer tiempo equilibrado y muy disputado.

Segundo tiempo, polémicas y definición en tiempo suplementario

La segunda mitad comenzó con un ritmo más acelerado. Senegal avisó primero con un disparo de Gueye, mientras Marruecos buscaba por las bandas y con pelotas paradas. Las ocasiones claras no faltaron: Ayoub El Kaabi y Ezzalzouli fallaron oportunidades inmejorables, lo que mantuvo la paridad en el marcador.

La polémica llegó en el tiempo de descuento, cuando un penal a favor de Marruecos tras revisión del VAR fue sancionado, provocando la protesta de Senegal y la retirada temporal de sus jugadores. Tras 12 minutos de protesta de Senegal, finalmente Brahim Díaz ejecutó, pero Mendy contuvo su remate, manteniendo el 0-0.

En la prórroga, Senegal golpeó primero. Tras una pérdida de Marruecos, Pape Gueye lideró la contra, superó a Hakimi y definió con potencia para marcar el 1-0, desatando la euforia de los seguidores senegaleses. Marruecos tuvo oportunidades para igualar, incluyendo un cabezazo que chocó en el travesaño y un mano a mano desperdiciado por Ndiaye, pero el resultado se mantuvo.

Con el gol de Gueye, Senegal se llevó la victoria y conquistó su segundo título en la Copa Africana de Naciones. El partido, intenso y lleno de emociones, será recordado por sus ocasiones claras, decisiones polémicas y un cierre épico en tiempo suplementario, mientras Marruecos se quedó con el sinsabor de un empate que no reflejó sus oportunidades.