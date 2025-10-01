Delany López reconoció que su exposición con Farfán le ayudó a facturar: "De lo malo siempre se saca algo bueno"

Delany López volvió a los medios y se mostró confiada al referirse a sus proyectos personales y profesionales. La joven, conocida por su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, aseguró que ha sabido sacar provecho de la exposición mediática que aquel vínculo le brindó, pero enfatizó que siempre ha trabajado por su cuenta y sin depender de otros.

Delany López sobre su relación con Farfán

En diálogo con la periodista de América Hoy, Delany destacó que atraviesa un periodo de desarrollo tanto personal como profesional. Al referirse a su vínculo con la 'Foquita', López reconoció que la relación le permitió ganar visibilidad y acceder a propuestas laborales que no habría conseguido de otra manera.

"Estaba aprovechando al máximo las oportunidades que se me están presentando", explicó. "De todo lo malo siempre se saca algo bueno. Y en este caso fue la exposición que yo pude obtener, ¿no? Y aprovecharlo, como te digo, aprovecharlo de buena manera, obviamente siempre respetando y así me voy a mantener", agregó.

Estas declaraciones contrastan con comentarios previos, en los que algunos sugerían que Delany solo obtenía beneficios gracias a su relación con Farfán. La joven aclaró que siempre ha trabajado y que no depende del espectáculo para vivir.

"Es que yo siempre he trabajado. Yo no estoy facturando a nadie, siempre he trabajado. Yo, como te digo, no vivo del espectáculo, nada de eso", sostuvo.

Proyectos personales y planes a futuro

Además de sus reflexiones sobre el pasado, Delany López compartió detalles sobre sus próximos proyectos empresariales. La joven adelantó que abrirá una tienda física en las próximas semanas y planea lanzar un spa.

"Gracias a Dios, en dos semanitas ya inauguro mi tienda presencial. También se viene otro proyecto bonito que es como un spa", reveló con entusiasmo.

Respecto a la posibilidad de incursionar en la música, Delany confesó su interés por prepararse primero antes de lanzarse como cantante. "Me encantaría llevar clases de canto. Te lo juro que sí me encantaría. Me encanta cantar, pero no siento que ya lanzarme como cantante, ¿no? Entonces sí me gustaría prepararme", señaló.

La joven reiteró que nunca buscó lucrar con el nombre de Farfán, aunque reconoció que sabía a lo que se exponía al estar vinculada con una figura mediática.

Para agregar: "Sabía de qué al involucrarme con una persona tan mediática como él podía pasar esto, de exponerme. Pero es un tema que desde el día uno yo no he tocado, no he lucrado con esto. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho desde el día uno. Nunca he lucrado con su nombre, ni lo haré, que no quiero que se me vea como que la colgada a eso", afirmó.

Delany López reafirma con claridad su independencia profesional y su intención de crecer por mérito propio. Entre negocios, planes musicales y una gestión responsable de su imagen, la joven busca consolidar su carrera más allá del vínculo mediático con Jefferson Farfán, dejando en evidencia que su desarrollo laboral se sostiene sobre su propio esfuerzo y visión de futuro.