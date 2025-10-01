Mamá de Milett Figueroa defiende a Marcelo Tinelli tras polémica: "Nunca ha tratado mal a mi hija"

La polémica por la supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando titulares, pero esta vez la voz que se impuso fue la de Martha Valcárcel. Lejos de alimentar los rumores, la mamá de la modelo salió al frente para respaldar al conductor argentino, asegurando que siempre se comportó como un caballero y nunca trató mal a su hija.

Mamá de Milett Figueroa saca cara por Marcelo Tinelli

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue en el ojo de la tormenta, sobre todo después de que el conductor argentino anunciara en su podcast que había terminado con la modelo peruana y luego aparentemente se reconciliaran. Sin embargo, la mamá de Milett, Martha Valcárcel, no dudó en aclarar que lo ocurrido fue un simple malentendido laboral y que el presentador siempre ha sido un caballero.

En el programa "América Hoy", Ethel Pozo recordó que Tinelli sorprendió a todos al decir públicamente que su relación con Milett había llegado a su fin. Pero Martha fue clara y directa.

"Bueno, no dio la noticia de que él ha terminado, porque aquí no se trata de que haya terminado. Fue como ya lo explicó él... lo tomó como problema laboral, porque no fue problema particular", señaló.

La madre de la modelo resaltó que el conflicto se originó por diferencias de trabajo en el reality "Los Tinelli". En su podcast, Marcelo habló con nostalgia sobre su historia con Milett. Lejos de molestarse, Martha señaló que esas palabras fueron malinterpretadas y que no reflejan un adiós definitivo.

"Son problemas que van a suceder siempre, peleas, amistades, peleas", comentó con tranquilidad. "Lo dijo clarito: 'Pero no sé qué pasará más tarde'. Yo ya sabía todas las cosas porque hablo con mi hija. ¿Sabías que se habían molestado los dos por los asuntos laborales?", dijo Martha. "Por lo de los Tinelli, porque no quería venir al Perú", expresó Ethel.

Ante los rumores de que Tinelli habría tenido actitudes negativas hacia Milett, la mamá de la modelo se mostró indignada. Incluso desafió a los críticos.

"No la ha tratado mal en ningún momento. En ningún momento la ha tratado mal. No pongan palabras en su boca. No vine para decir: 'Ah, sí, ay, no tiene pena que la haya tratado mal a la hija'. No, no la trató mal porque Marcelo es un caballero", dijo con firmeza. "Y si a ustedes les molesta eso, pues súfranlo. Sufran. Sigan sufriendo. Yo no sufro", agregó, respaldando al argentino.

El apoyo incondicional de Martha

Al ser consultada sobre cómo se sintió al escuchar la versión de Tinelli, respondió sin titubear. También dejó claro que no le sorprendió lo ocurrido ni la forma en que se comunicó.

"No sentí nada. No sentí nada de pena. Nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso no era para siempre. Cuando dos personas se aman de verdad, como se aman ellos, no es por reality o por contrato, es por amor", confesó.

Finalmente, recalcó que su hija es dueña de sus decisiones. Añadió que lo único que le importa es verla tranquila y realizada.

"Ella tiene la libertad de tomar las determinaciones que quiera. Mientras Milett esté feliz y yo esté feliz con mi hija, no me interesa nada más", resaltó.

En conclusión, las palabras de Martha Valcárcel dejan en claro que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no terminó en malos términos, por lo que su aparente reconciliación no la extraña. Para ella, todo se debió a un roce laboral y no a un problema de pareja. Además, defendió con firmeza al conductor argentino, a quien calificó como un verdadero caballero.