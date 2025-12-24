RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡La magia de la Navidad!

Papá Noel ya inició su viaje navideño 2025: Sigue EN VIVO su recorrido por todo el mundo

Desde las 4 de la mañana, Papá Noel avanza con su trineo y reparte regalos por el mundo. Sigue aquí su recorrido en tiempo real.

Papá Noel comenzó su viaje navideño 2025 y ya reparte regalos por el planeta.
24/12/2025

¡La magia de la Navidad ya empezó! Desde las 4:00 a.m. (hora peruana), Papá Noel emprendió su recorrido desde el Polo Norte para repartir millones de regalos por todo el planeta. Como cada año, miles de personas siguen su viaje en tiempo real a través de las plataformas NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, que ya son tradición en esta fecha tan especial.

Papá Noel arranca su viaje navideño

A partir de las 4:00 a.m. (hora peruana), Papá Noel comenzó su tradicional recorrido desde el Polo Norte, llevando regalos a millones de niños alrededor del planeta. A través de las plataformas NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, todos pueden seguir en tiempo real por dónde va el trineo más famoso del mundo.

Para no perder detalle, solo debes ingresar a los sitios web NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker. Ahí podrás ver en un mapa interactivo qué países ya visitó y a cuáles se dirige, mientras los íconos de regalos se abren cada vez que Santa llega a un nuevo destino.

Además, las páginas ofrecen más de 20 juegos y actividades navideñas gratuitas para toda la familia. Entre los favoritos están "Pelea de bolas de nieve", "Selfie con Papá Noel", "Pingüino atraparregalos" y "Vuelo propulsado", donde tú mismo puedes pilotar el trineo.

¿Dónde está Santa ahora? Sigue su recorrido EN VIVO

11:26

De acuerdo a la plataforma NORAD, Santa Claus arribó Rusia tras estar por Mongolia.

Papá Noel por Rusia. (NORAD)
10:52

Papá Noel llegó a Tailandia.

Papá Noel por Tailandia. (NORAD)
10:33

Según NORAD, Papá Noel pasó por la Isla de Navidad tras volar por Australia. 

Papá Noel por la Isla de Navidad. (NORAD)
10:15

Santa Claus se encuentra en la ciudad de Sampit, en Indonesia, tras pasar por Malasya.

Papá Noel por Indonesia. (NORAD)
10:06 

Santa Claus se encuentra en la ciudad de Haikou, en China.

Papá Noel por China. (NORAD)
4:00 - 10:00

El recorrido de Papá Noel empezó fuerte desde el Polo Norte. En las primeras horas del 24 de diciembre, Santa pasó por Rusia, Oceanía y Australia, dejando sus primeros regalos en países como Papúa Nueva Guinea, Yakutsk, Melbourne y Jeju (Corea del Sur).

Luego, Santa se dirigió hacia China, sobrevolando ciudades como Beijing, Nagoya y Sapporo, antes de seguir su viaje rumbo a otros continentes. Miles de usuarios ya comparten capturas del mapa en redes sociales con mensajes.

Un clásico navideño con historia

El sistema NORAD Tracks Santa nació en 1955, cuando por error un niño llamó a la base aérea de Colorado Springs para preguntar por Papá Noel. Desde entonces, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) mantiene esta tradición que hoy se vive en todo el mundo.

Así que si quieres saber cuándo llegará Santa Claus a tu casa, no pierdas tiempo. Entra al sitio web y sigue su ruta en vivo mientras disfrutas de los juegos, la música y toda la emoción de la Navidad 2025.

En conclusión, la travesía de Papá Noel vuelve a llenar de ilusión y alegría a millones de familias en el mundo. Gracias a plataformas como NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, grandes y chicos pueden seguir su recorrido en tiempo real y disfrutar de actividades interactivas. Una tradición que une generaciones y mantiene viva la magia de la Navidad año tras año.

