Chechito elogió la voz de la influencer Milenka Nolasco: "Tiene bastante talento"

El joven Chechito es un músico que hace unos años inició como solista y hoy se posiciona como uno de los más escuchados de la cumbia. Es así como es consultado por la streamer Milenka Nolasco y sorprendió con su comentario.

Chechito apoya Milenka Nolasco

En el programa 'América Hoy', se comunicaron con Chechito para saber su opinión sobre la joven streamer tras ser captados juntos en un evento. Es así como el cantante de cumbia muestra su apoyo a Milenka Nolasco.

"Todos sabemos que Milenka es una cantante urbana, bastante joven, pero tú que eres una voz autorizada ¿Cómo la ves a Milenka?", le pregunta y él responde: "Yo he ensayado con Milenka y tiene un bonito color de voz y tiene bastante talento. Solamente hay que saber explotarlo y yo le estoy aconsejando siempre".

Es así como el joven cantante que tiene su propia orquesta reveló que viene apoyando y aconsejando a la streamer de Kick para que avance bien en su nueva etapa como artista musical. Si bien la joven ingresó como cantante urbana, también se estaría aventurando por el género de la cumbia.

¿Un feat entre Marisol y Milenka?

A través de las redes sociales de Marisol, la artista compartió un video que se volvió viral en las redes sociales. La joven Milenka Nolasco conocida por ser streamer y lanzarse recientemente a la música, estuvo interpretando la canción "Yo la quería" en el último fin de semana.

La intérprete de 'La Escobita' no dudó en elogiar a la joven streamer de 20 años que hizo bailar al público cantando uno de sus éxitos. Así mismo, Milenka le respondió de igual manera pidiendo que alguna vez se puedan juntas y sorprendió que la 'Faraona' estaría interesada en dicha propuesta.

"Que hermoso escuchar uno de mis éxitos en la voz de Milenka Nolasco", escribió Marisol en las redes. Luego, Milenka compartió el video de la cantante con el mensaje: "Muchas gracias reina, espero pronto hacer algo lindo", y la 'Faraona' respondió: "Con gusto Milenka".

De esta manera, Milenka Nolasco estaría preparando nuevas colaboraciones que ahora podrían incluir también a Chechito. Como lo comentó en una entrevista, el cantante señaló que la streamer tendría un bonito color de voz y talento para reforzar en el canto. Es así como podría darse un feat en el futuro entre los jóvenes artistas que hace poco compartieron escenario y conquistaron al público.