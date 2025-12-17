Edwin Guerrero elogia el talento musical de Paola Rubio ¿Quiere integrarla a Corazón Serrano?

Dentro de la cumbia siguen apareciendo más talentos musicales y nuevas agrupaciones como Amor Rebelde. Ahora, el director musical de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, no dudó en comentar sobre la cantante Paola Rubio y su talento.

¿Edwin Guerrero jalará a Paola Rubio?

A través de sus redes sociales, Edwin Guerrero realizó una transmisión en vivo donde estuvo respondiendo algunas preguntas el público sobre los nuevos talentos musicales en el Perú. Es así como le preguntaron por la joven Paola Rubio que hace unos meses renunció junto a tres compañeros de Son del Duke para formar Amor Rebelde, causando una gran polémica.

El director musical de Corazón Serrano inició hablando del talento de la joven, afirmando que la sigue desde hace mucho por su talento musical. Elogiando de tal manera, que haría pensar en jalarla para su delantera musical.

"Emprendedora desde que la vi en Amor Paisano, canta bien, canta bonito, tiene un estilo. Hay mucha gente a quien cayó bocas, canta de todo. Las cosas que hagan, yo no voy a criticar, simplemente lo que valoro es que no se duerman en sus laureles, sigan creciendo, adelante", expresó.

En otro momento, también comenta sobre su polémica salida de Son del Duke. Si bien señaló que hay mejores formas de salir de un grupo y en paz, no critica que quiera seguir luchando por sus sueños y trabajar con más música propia.

"Todos tenemos derecho a trabajar, de repente hay formas como también nos ha pasado a nosotros, pero siempre hay formas de llevar las cosas bien y en paz. Hagamos empresa, que la música crezca, que el género crezca, compartamos", djio.

Exintegrantes de Son del Duke ahora en Amor Rebelde



Tras su salida de Son del Duke, los artistas Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' sorprendieron al público al presentar su nueva agrupación de cumbia llamada Amor Rebelde. Este proyecto promete conquistar los escenarios del Perú con ritmo, energía y unión.

El anuncio se hizo oficial en redes sociales, donde los músicos compartieron sus primeras fotos y videos bajo el nuevo nombre. Con un mensaje directo y emotivo, dejaron clara su nueva etapa.

"La espera acabó, no somos una marca, somos una familia. Una nueva historia donde reine el respeto y prevalezca la dignidad", se lee en su publicación.

De esta manera, la agrupación de Amor Rebelde sigue con sus presentaciones por todo el Perú. Ahora, Edwin Guerrero ha mostrado un interés por la cantante Paola Rubio y fans no descartan que puedan llamarla para que forme parte de la delantera de Corazón Serrano.