¡Se robó el show! Cielo Fernández sorprende al destapar una botella de cerveza con los dientes en concierto

La cantante Cielo Fernández ha llamado la atención por su talento dentro de la cumbia peruana y ha resaltado más dentro de Corazón Serrano. Durante una de las presentaciones, la joven sorprendió al destapar una botella de cerveza solo con los dientes.

¡Destapa la cerveza con los dientes!

En uno de los recientes conciertos de Corazón Serrano, Cielo Fernández ha llamado la atención de los seguidores que a sus 19 años sorprendió abriendo una botella de cerveza, pero con los dientes.

Todo pasó cuando la cantante Ana Lucía Urbina estaba por interpretar su tema "Tomando cerveza" cuando le pasaron una botella de cerveza, pero estaba cerrada. Entonces, la vocalista pidió ayuda a la artista Cielo Fernández para poder abrirlo y de manera inmediata, la joven lo lleva hacia su boca y con los dientes logra destaparlo.

Ahora, el video que se encuentra publicado por varias cuentas en las redes sociales, se ha vuelto viral. Muchos seguidores se quedaron sorprendidos por esta acción de la joven cantante de cumbia.

"Eso lo aprendió en son del Duke", "Y eso que hace no mucho era menor de edad", "Quiero una cielo en mi vida", "Cielo me gano ya bordeo los 40 y no puedo destapar ni una con el diente", "Ese dúo de Cielo y Ana Lucia es único e inigualable belleza, voz y carisma", "Solo las chiclayanas lo saben", expresó en sus redes sociales.

Sobre Cielo Fernández

Cielo Fernández dejó Son del Duke oficialmente el 4 de febrero de 2025, anunciando su salida y expresando agradecimiento, aunque la orquesta señaló un posible incumplimiento de contrato. Unos días después, la joven fue presentada como parte de Corazón Serrano en uno de sus conciertos por aniversario, y actualmente, ya está por cumplir un año como parte de la delantera musical.

Desde su ingreso, ha llamado la atención de sus seguidores por su gran talento musical. Así mismo, la joven ha demostrado tener una voz espectacular y una gran carisma en el escenario, volviéndose virales en redes por sus divertidas acciones con el resto de su compañeras de la delantera musical.

De esta manera, Cielo Fernández se ha convertido en una de las voces más queridas de la cumbia a sus 19 años. Actualmente, se ha convertido en viral en las redes sociales por una acción que hizo en un concierto de Corazón Serrano, la joven ayudó a Ana Lucía Urbina destapando una botella de cerveza con los dientes.