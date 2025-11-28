¿Se viene un feat? Karen Peña de Papillón y Christian Yaipén de Grupo 5 cantaron "Tu Hipocresía"

Dentro de la cumbia peruana, Grupo 5 se ha convertido en uno de los favoritos del público, al igual que Papillón que cuenta con varios éxitos musicales. Ahora, los vocalistas se juntaron para interpretar una canción muy sonada y se podría realizar una colaboración musical.

¿Un nuevo feat con Grupo 5?

Hoy, Grupo 5 se presentó en el programa de 'Ke Rica Mañana' para contar un poco más sobre su regreso a los escenarios multitudinarios. Luego, el vocalista Christian Yaipén se encontró con la cantante Karen Peña de Papillón para interpretar un tema juntos.

A través de las redes sociales de Papillón, se compartió un video donde la vocalista con el integrante de Grupo 5 unen sus voces para cantar "Tu Hipocresía", un tema de los más queridos del público. Además, la canción cuenta con millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Al público, le ha encantado este gran dueto musical entre ambos artistas que se dieron un abrazo al final demostrando el respeto hacia el talento de ambos. Por ello, se cree que podrían preparar una colaboración musical entre Papillón y Grupo 5 para lanzarlo en un futuro.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

Sobre Grupo 5

Grupo 5 es una emblemática orquesta peruana de cumbia con más de 50 años de trayectoria, originaria de Monsefú, Chiclayo. Es conocida como "El Grupo de Oro del Perú" y es una de las agrupaciones más importantes y solicitadas del país. Entre sus temas más sonados están: "La Culebritica", "Como se olvida", "Te prometo olvidarte", "Apostemos que me caso", "Que levante la mano", entre otros más.

Des esta manera, Grupo 5 se ha posicionado entre una de las más queridas y sonadas del Perú, quien junto a Papillón hacen bailar al público. Por ello, una colaboración musical entre ambas agrupaciones de cumbia sería un éxito, luego de ver el tema que interpretaron Karen Peña y Christian Yaipén.