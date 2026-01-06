¡Dúo inesperado! Valentino y Jennifer Cirilo de Son del Duke sorprenden al cantar juntos "Mix Tu Ausencia"

Un momento inesperado y muy comentado se vivió en TikTok cuando Valentino y Jennifer Cirilo, integrante de Son del Duke, aparecieron juntos cantando el tema "Mix Tu Ausencia". El encuentro fue durante un live que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la cumbia.

Valentino y Jennifer Cirilo, integrante de la agrupación Son del Duke, sorprendieron al cantar juntos el tema "Mix Tu Ausencia" durante un live en TikTok. El clip rápidamente empezó a circular en redes sociales tras el inesperado junte.

La transmisión llamó la atención desde el inicio, ya que nadie imaginaba ver a ambos artistas cantando juntos. El ambiente fue relajado, natural y con muchas risas, lo que hizo que los seguidores se quedaran conectados.

Todo arrancó cuando Jennifer Cirilo tomó la iniciativa y empezó a cantar una de las partes más conocidas del tema. Con mucho sentimiento, interpretó el tema.

"Tu ausencia me mata / El llanto me desgarra el alma / Tu ausencia me mata / El llanto me desgarra el alma", cantó.

Valentino no dudó en sumarse al momento. Ambos continuaron cantando juntos una línea que muchos reconocieron al instante.

"Tristezas que llevo", interpretaron juntos el tiktoker Valentino y la vocalista de Son del Duke, Jennifer Cirilo, en la transmisión en vivo de TikTok.

Ese cruce de voces generó aún más interacción en el live. El momento más divertido llegó cuando Valentino tomó el control de la canción y cantó con entusiasmo.

"Mis signos solo son tormentos / Tormentos que matan / Que matan de dolor mi vida / Tormentos que matan / Que matan de dolor mi vida", soltó el tikoker.

La reacción de Jennifer fue inmediata y no pudo evitar reírse. Este momento dejó claro que todo se estaba dando de forma espontánea.

El comentario que cerró el momento viral

Entre risas y complicidad, Jennifer lanzó una pregunta a Valentino. Al parecer había cantando para que el influencer la reconozca.

"Ya, ¿ahora sí me sacas?", dijo la artista. Valentino respondió rápido y sin dudar, rematando el momento con humor: "Sí, claro. Son del Duke".

Esa breve interacción fue suficiente para que el video se vuelva viral. Muchos usuarios compartieron el clip y comentaron la química entre ambos.

En conclusión, Valentino y Jennifer Cirilo de Son del Duke impactaron al cantar "Mix Tu Ausencia" en un live de TikTok. Ambos demostraron que la cumbia también se vive con fuerza en redes sociales. Sin producción ni guion, ambos lograron conectar con el público a través de la música, las risas y la espontaneidad.