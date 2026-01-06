Son del Duke encendió las alarmas con comunicado por ausencia de Thamara Gómez: ¿Qué pasó?

La ausencia de Thamara Gómez en los recientes conciertos de Son del Duke generó rumores entre los seguidores. Ante las especulaciones sobre una posible salida, la orquesta se pronunció para aclarar la situación y llevar tranquilidad a su público.

Descanso médico y mensaje oficial de Son del Duke

Durante las más recientes presentaciones de Son del Duke, el público notó que Nickol Sinchi asumió el rol que normalmente ocupa Thamara Gómez, especialmente en los momentos de rap y animación que caracterizan al show. Este cambio generó versiones sobre un posible conflicto interno o una renuncia inesperada de la cantante.

Sin embargo, la agrupación utilizó sus plataformas digitales para desmentir cualquier versión alejada de la realidad. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Son del Duke explicó con claridad el motivo de la ausencia de Thamara Gómez y dejó en claro que se trata de una situación estrictamente médica.

"Queremos informarles que nuestra querida cantante de Son del Duke, Thamara Gómez, se encuentra actualmente con descanso médico y deberá permanecer en reposo por 15 días a partir de hoy 5 de enero 2026. Gracias por su apoyo y buenos deseos. ¡Pronto volverá Thamara junto a Son del Duke, con más fuerza!", se lee en el mensaje oficial.

La reacción de los fans no se hizo esperar. En la misma publicación, decenas de seguidores expresaron su respaldo y enviaron mensajes de ánimo a la artista. Comentarios como:

"mi cantante favorita, ojalá se mejore lo más pronto posible", "Bendiciones de salud para ti Tammy, pronta recuperación" o "Yo la quería escuchar en el Remanso" reflejaron el cariño que el público le tiene y la expectativa por su pronto retorno a los escenarios.

Nickol Sinchi y el rol de la 'chica rap' en Son del Duke

En este contexto, surgió el interés por saber quién ocupa el rol de la "chica rap" en Son del Duke. Actualmente, el puesto lo tiene Thamara Gómez, quien se consolidó por su carisma y conexión con el público, aunque antes hubo otras representantes. No obstante, esta posición ha tenido distintas representantes a lo largo de la historia de la agrupación.

En un inicio, Cielo Fernández ocupó el rol de "chica rap", seguido por Ale Seijas, hasta que Thamara Gómez se consolidó como la más reciente. Ante su descanso médico, Nickol Sinchi fue presentada como reemplazo temporal, generando reacciones en redes sociales.

Algunos seguidores respaldaron la transición, mientras otros destacaron la importancia de Thamara y expresaron su deseo de verla pronto de regreso. La orquesta aclaró que el cambio es temporal y que su retorno está previsto tras su periodo de reposo.

En conclusión, la ausencia de Thamara Gómez en Son del Duke se debe a una recomendación médica y no a una ruptura con la orquesta. Con un comunicado, el grupo reafirmó su respaldo a la cantante, mientras Nickol Sinchi asume el rol de "chica rap" de forma temporal.