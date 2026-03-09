Valentino Palacios hace mea culpa tras pelea que tuvo con Zamira Grados: "Si vuelve a suceder desparezco"

El tiktoker Valentino Palacios puso fin a las especulaciones sobre el altercado ocurrido la madrugada del 14 de febrero en los exteriores de una discoteca en Ventanilla. Tras semanas de controversia y comentarios en redes, el creador de contenido decidió hablar con claridad sobre lo sucedido, destacando que la situación no volverá a repetirse.

Valentino hace mea culpa por el altercado

Durante su participación en El Reventonazo de la Chola, Valentino Palacios fue consultado sobre la pelea que protagonizó con Zamira Grados. El influencer admitió que no esperaba un incidente así en su distrito, donde siempre se ha sentido seguro, y reconoció que actuó sin considerar su condición de figura pública ni medir las consecuencias.

"No sé cómo explicarlo, yo en mi mente no pensaba que era una persona pública, siempre he parado en mi distrito, yo nunca he salido de ahí", confesó el tiktoker.

Valentino también ofreció disculpas públicas y señaló que ya se resolvió la situación con la persona afectada. Subrayó que no repetirá este tipo de conflictos y afirmó con firmeza que, de ocurrir nuevamente, se retiraría de manera definitiva de la exposición pública.

"Es un tema que he hablado, nos pedimos disculpas mutuamente. Ya es tema que tenía cerrado. No, ya no va pasar y si vuelve a suceder desaparezco definitivamente", aseguró el creador de contenido.

@rkt696 Valentino Palacios hace mea culpa tras pelea que tuvo con Zamira Grados ♬ sonido original - rkt696

Valentino Palacios rompe con Josi Martínez tras polémica

Durante su transmisión, Valentino fue tajante al marcar distancia definitiva con Josi Martínez. El influencer dejó claro que el vínculo entre ambos se quebró y pidió a sus seguidores dejar de mencionarlo.

"¡Josi ya no es mi amiga! Tienen que entender eso. Dejen de preguntarme por personas que ya no significan nada en mi vida", expresó con evidente molestia.

En el mismo video, el tiktoker recurrió al sarcasmo para referirse a sí mismo como "hipócrita" y "mala amiga", dejando entrever que se sintió decepcionado por la postura que tomó su ahora examigo en medio de la controversia. Además, aseguró que decidió cerrar ese capítulo de su vida y alejarse de quienes, según él, no lo respaldaron en un momento complicado.

La ruptura no ocurrió de manera repentina. El quiebre se dio después de que Josi Martínez marcara distancia tras conocerse la denuncia relacionada con el altercado ocurrido en Ventanilla. Desde entonces, la relación entre ambos quedó expuesta en redes sociales, donde los seguidores analizaron cada mensaje y declaración.

Con estas declaraciones, Valentino Palacios busca retomar la tranquilidad en su vida personal y profesional, dejando atrás un episodio que generó múltiples interpretaciones. El creador de contenido reafirmó que, de presentarse un conflicto similar, tomará medidas drásticas para evitar que la situación se repita.