Yahaira Plasencia presume sorpresa de Luis Fernando por el Día de la Mujer: "Me engríen todos los días"

La cantante peruana Yahaira Plasencia celebró el Día Internacional de la Mujer con una sorpresa que no pasó desapercibida entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, la salsera mostró los detalles que recibió de su actual pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido también como "El Diablo".

Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia

Durante la noche del sábado previo a la celebración, Yahaira Plasencia publicó varios videos y fotografías donde exhibía los detalles que había recibido. La artista dejó ver un ramo de rosas rojas acompañado de una elegante cadena de oro, obsequios que describió como una sorpresa adelantada por el Día de la Mujer.

En su publicación, la cantante destacó que las personas cercanas a ella suelen sorprenderla con gestos similares de manera constante. "Me sorprendieron, se adelantaron con el Día de la Mujer. Siempre están que me engríen, me sorprenden todos los días", comentó la intérprete.

Además de los regalos, Yahaira compartió la tarjeta que acompañaba el detalle. En el mensaje se podía leer una dedicatoria que resaltaba su personalidad y su trayectoria.

"Eres energía, arte y corazón, por mujeres como usted las celebraciones deben ser todo el año", indicaba la nota.

La cantante también reflexionó sobre la importancia de contar con personas que valoren su esfuerzo y su trabajo. Según explicó, aunque suele olvidar algunas fechas importantes, agradece que quienes la rodean se tomen el tiempo de recordarle lo valiosa que es.

"Esto me encantó, todo es una belleza, amor. Yo soy olvidadiza para las fechas, pero es chévere tener esas personas importantes en tu vida, que te hacen recordar lo valiosa, importante, guerrera y chamba que eres, de todo lo que te esfuerzas siempre... es bonito que te lo hagan saber con detalles", agregó.

Yahaira Plasencia recibe regalo por el Día de la Mujer.

Gira exitosa y presencia de Don Diablo

Hace una semana en el programa "América Hoy" se difundieron recientes imágenes de Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez recorriendo un conocido mall en Miami. Las cámaras también captaron a "Don Diablo" compartiendo con la familia de la cantante en el Festival Salsero del Amor, evento que reunió a destacados exponentes de la salsa.

"El festival del amor fue en Miami el 20 de febrero con Roberto Blades, con Hildemaro, con El Canario. Ha sido increíble, pude conversar un poco con ellos. El Canario me felicitó por el show, pude hablar con Roberto que está en Miami. Un buen momento poder conversar con grandes del género y compartir escenario con ellos ha sido una experiencia inolvidable, bien bonita", comentó la artista, sin referirse directamente a Rodríguez.

En paralelo, "La Patrona" continúa activa en plataformas digitales con sus "Live Sessions" todos los viernes a través de YouTube. Según explicó, prepara nuevas colaboraciones con reconocidos artistas peruanos.

"Estamos lanzando cada viernes música en mi Live Session. Hemos lanzado canciones con César Vega, con Amor Rebelde, pero viene con Amy Gutiérrez, Orquesta Bembé, con Marco Antonio y me encanta compartir con mis colegas", anunció entusiasmada.

Entre gestos románticos y proyectos musicales, Yahaira Plasencia atraviesa una etapa activa en su vida personal y artística. La sorpresa por el Día de la Mujer reflejó el momento especial que vive junto a Luis Fernando Rodríguez, mientras sus recientes presentaciones y colaboraciones confirman su apuesta por consolidarse en la escena salsera.