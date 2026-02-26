Yahaira Plasencia cerró exitosa gira en Estados Unidos acompañada de Luis Fernando: "Una experiencia inolvidable"

Yahaira Plasencia cerró con éxito su gira por Estados Unidos, donde ofreció varias presentaciones y recibió el respaldo de sus seguidores. La salsera no solo destacó por sus shows internacionales, sino también por la constante presencia de Luis Fernando Rodríguez, "Don Diablo", quien la acompañó en distintas actividades públicas, incluso junto a los padres de la artista.

Gira exitosa y presencia de Don Diablo

En el programa "América Hoy" se difundieron recientes imágenes de Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez recorriendo un conocido mall en Miami. Las cámaras también captaron a "Don Diablo" compartiendo con la familia de la cantante en el Festival Salsero del Amor, evento que reunió a destacados exponentes de la salsa.

Durante ese festival, la intérprete peruana cantó junto a artistas como Hildemaro, Roberto Blades y José Alberto "El Canario". Yahaira describió con entusiasmo la experiencia de compartir con ellos.

"El festival del amor fue en Miami el 20 de febrero con Roberto Blades, con Hildemaro, con El Canario. Ha sido increíble, pude conversar un poco con ellos. El Canario me felicitó por el show, pude hablar con Roberto que está en Miami. Un buen momento poder conversar con grandes del género y compartir escenario con ellos ha sido una experiencia inolvidable, bien bonita", comentó la artista, sin referirse directamente a Rodríguez.

En paralelo, "La Patrona" continúa activa en plataformas digitales con sus "Live Sessions" todos los viernes a través de YouTube. Según explicó, prepara nuevas colaboraciones con reconocidos artistas peruanos.

"Estamos lanzando cada viernes música en mi Live Session. Hemos lanzado canciones con César Vega, con Amor Rebelde, pero viene con Amy Gutiérrez, Orquesta Bembé, con Marco Antonio y me encanta compartir con mis colegas", anunció entusiasmada.

El elogio de 'El Canario'

En sus conciertos en territorio estadounidense, Yahaira interpretó éxitos como "Cobarde", "Y le dije no" y "Sé que te amaré". Con un show cargado de energía, baile y potencia vocal, reafirmó su posición dentro de la salsa peruana contemporánea.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el cantante dominicano José Alberto 'El Canario' elogió públicamente su desempeño sobre el escenario. El artista destacó su fuerza escénica ante el público.

"Ahora mismo estamos escuchando a esta grandiosa cantante, Yahaira Plasencia. Está dejando esa tarima en candela. Hay que llamar a los bomberos para que echen agua", expresó.

Con una gira exitosa, colaboraciones en camino y el reconocimiento de referentes internacionales de la salsa, Yahaira Plasencia consolida su proyección fuera del Perú. Mientras su carrera sigue en ascenso, la presencia constante de "Don Diablo" en sus actividades también genera expectativa y comentarios en el mundo del espectáculo.