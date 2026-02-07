Prometida de Miguel Trauco reaparece con mensaje en redes tras denuncia y deja dudas sobre su relación

La situación de Miguel Trauco sigue generando comentarios, pero esta vez quien llamó la atención fue su prometida, Mariela Arévalo. La joven volvió a aparecer en redes sociales luego de varias semanas de silencio, justo cuando el futbolista atraviesa una fuerte polémica por una grave denuncia en su contra. Su reaparición no pasó desapercibida y encendió las alarmas entre sus seguidores.

Prometida de Miguel Trauco rompe su silencio tras grave denuncia

Desde que estalló el escándalo de Miguel Trauco y otros futbolistas, su prometida Mariela Arévalo optó por mantenerse al margen. No dio entrevistas, no publicó mensajes directos y, además, eliminó todas las fotos que tenía junto al jugador. Por eso, su reciente publicación en Instagram fue interpretada por muchos como una señal clara de que algo no anda bien en la relación.

A través de sus historias de Instagram, Mariela Arévalo compartió la imagen de un atardecer acompañada de una frase en inglés. Al ser traducida reflejaba una contundente reflexión. Aunque el mensaje no menciona a Miguel Trauco ni a la denuncia, el contexto hizo que muchos lo relacionen directamente con el difícil momento que atraviesa.

"God doesn't place big dreams in small hearts. (Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños)", se lee.

Prometida de Miguel Trauco reaparece en historias. (Instagram)

Lo que más llamó la atención es que la joven había borrado previamente todas las imágenes donde aparecía con el futbolista. En su perfil ya no quedan registros de viajes, celebraciones familiares ni de la pedida de mano, que en su momento fue compartida con mucha emoción.

Además, Mariela restringió los comentarios en sus publicaciones, evitando así preguntas o críticas de los usuarios, lo que reforzó la idea de que decidió tomar distancia y proteger su tranquilidad. Sin embargo, ambos no se han dejado de seguir en redes sociales.

Además de la reflexión, Arévalo publicó otra historia. La actriz en formación, administradora y marketera, según se detalla en sus redes, contó que iba a probar nuevos productos de maquillaje, enfocándose en su trabajo.

Prometida de Miguel Trauco reaparece en historias.

"Vamos a probar esta nueva línea turca de maquillaje libre de tóxicos con una experta, Schirley Lorusso", escribió junto a los productos.

Una relación que apuntaba al matrimonio y la situación de Trauco

Hasta hace poco, la historia era muy distinta. Miguel Trauco y Mariela Arévalo tenían planes claros de boda y se mostraban unidos. En octubre del 2025, ambos dieron una entrevista donde confirmaron que pensaban casarse a fines del 2026.

En aquella ocasión, ella habló con total sinceridad sobre su relación y dijo: "Nosotros somos dos mundos distintos, por eso hemos sabido encajar bien. He aprendido muchas cosas de él, estoy agradecida con la vida". Sus palabras reflejaban estabilidad, amor y confianza.

Sin embargo, todo cambió tras hacerse pública la denuncia contra el jugador. Desde entonces, Mariela no volvió a pronunciarse de forma directa sobre el tema ni mostró el apoyo público que antes solía darle.

A este complicado panorama personal se suma la salida de Miguel Trauco de Alianza Lima. El club anunció oficialmente su desvinculación el viernes 6 de febrero, sin entrar en detalles.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", fue el comunicado difundido por la institución blanquiazul.

En conclusión, aunque la prometida de Miguel Trauco, Mariela Arévalo, no ha confirmado una ruptura ni ha hablado directamente sobre la denuncia, sus acciones en redes sociales dicen mucho. El mensaje publicado, la eliminación de fotos y su silencio prolongado han generado dudas sobre el futuro de su relación con el futbolista. Por ahora, todo queda en suspenso, mientras la polémica sigue creciendo.