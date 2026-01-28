Melissa Loza se sincera sobre su relación con sus hermanos tras cáncer de su madre: "Estoy aprendiendo a valorar"

Melissa Loza atraviesa uno de los capítulos más duros de su vida tras el diagnóstico de cáncer que recibió su madre, María Guadalupe Vigil, el año pasado. La modelo y chica reality regresó recientemente a 'Esto Es Guerra' y, en medio de la competencia, se sinceró sobre cómo vive este proceso y cómo ha fortalecido los lazos con su familia, especialmente con su hermana Tepha Loza.

Melissa Loza revela cómo afronta la enfermedad de su madre

En una entrevista con 'América Espectáculos', Melissa Loza detalló cómo el cáncer de su madre la ha llevado a reflexionar sobre su vida y a encontrar fuerza en medio de la adversidad. La popular 'Melissa Diosa' explicó que este momento le ha permitido valorar el presente y crecer espiritualmente.

"Vengo atravesando momentos delicados por la salud de mi mamita y eso me ha hecho a mí valorar mucho más el presente hoy en día. Es un proceso, estoy en ese proceso de desarrollo espiritual de conocimiento en sí uno siempre tiene que sacar de las cosas más delicadas la fortaleza para que te des cuenta de que estás hecho", comentó la competidora.

La modelo también destacó la unión que mantiene con sus hermanos durante este difícil período. En especial, resaltó la cercanía que ha reforzado con Tepha Loza, con quien comparte apoyo y cariño.

"Maravilloso de verdad que sí. No hay como la familia. Estoy en un aprendizaje muy lindo, personalmente, y es un proceso personal que lo estoy disfrutando mucho", agregó Melissa, quien aseguró mantener la fe y el pensamiento positivo frente a la situación.

@rkt696 Melissa hizo confesión sobre hermanos tras diagnóstico de su mamá ♬ sonido original - rkt696

Tepha Loza dedica emotivo mensaje a su madre

Por su parte, Tepha Loza abrió su corazón a través de Instagram, compartiendo una carta cargada de emoción sobre la enfermedad de su madre. La exchica reality expresó su dolor, pero también su esperanza y confianza en Dios para superar este duro momento, resaltando la fortaleza y el ejemplo que María Guadalupe Vigil representa para sus hijas.

"Hola amor de mi vida, esta carta es para ti. Me tomaría horas para decirte muchas cosas... Solo quiero que sepas que estamos agradecidos por la mamá tan guerrera, luchadora, amorosa que eres. Perdóname si te fallé, pero quiero que sepas que eres lo más hermoso y preciado que tenemos en nuestras vidas", escribió.

La ex chica reality también resaltó los valores que su madre les inculcó desde pequeñas, como el amor, la fe y la perseverancia. Aseguró que esas enseñanzas han sido clave en la formación de su carácter y en la manera en la que hoy enfrentan la vida.

"Siempre trataste de ser la mejor para nosotros. Y gracias a ti, somos las personas que somos hoy en día. Gracias por inculcarnos siempre lo mejor, para ser grandes personas", agregó en su emotivo mensaje.

Además, destacó la fortaleza espiritual de su madre y su fe en Dios para seguir adelante. Señaló que la oración ha sido un pilar fundamental en los momentos más difíciles.

Tanto Melissa como Tepha coinciden en que la enfermedad de su madre ha reforzado la unidad familiar y les ha permitido valorar la vida de otra manera. Ambas han encontrado en la familia la fuerza necesaria para afrontar los desafíos y disfrutar de cada momento junto a María Guadalupe Vigil.