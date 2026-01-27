Pamela López MINIMIZA a abogada de Cueva tras retarla: "Invirtió en sus estudios y termina como tiktokera"

Desde que Pamela López ha decidido arremeter contra la abogada de Christian Cueva, la profesional decidió retarla por medio de las redes sociales. Ahora, la influencer decidió responderle con todo.

Pamela López responde a abogada

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López decidió arremeter en contra de la abogada Medaly Barrientos, representante de Christian Cueva. En ese sentido, la influencer señaló que la profesional estaría siendo figureti en las redes sociales.

"Esa mujer me produce rechazo, asco... entiendo que cada quién busca sus intereses, un poco figureti resultó la mujercita. No sabe dónde está parada... y qué pena que invirtió tanto en sus estudios para que termine siendo tiktokera ¿no? Todas las cosas que he dicho lo he hecho en su cara", expresó.

Así mismo, la pareja de Paul Michael señala que le parece detestable cruzarse con la abogada de Christian Cueva. Incluso, comenta que no la quiere ni ver cuando se cruzan en las citaciones.

"La única vez que me la crucé... la tuve ahí, ni siquiera volteé a mirarla, me parece tan detestable, la vez que quiso intervenir la mandaron a callar", señaló.

¿Qué dijo la abogada?

La abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, decidió responder con todo a Pamela López luego de que la aún esposa del futbolista dejara entrever que la defensa legal de Cueva iría más allá de lo profesional. La letrada decidió pronunciarse en una transmisión en vivo de TikTok.

Decidió responder sin rodeos durante un live en TikTok. Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando dejó en claro cuál es su verdadero rol. Luego fue directa al punto que más molestó a Pamela. Dejó en claro que no le teme a la confrontación.

"Vamos a ver las caras. Ojalá que cuando estemos ahí me diga a mí todo lo que piensa, que me diga payasa, que me diga descerebrada. Que me diga que tengo algo, que me dé su opinión, la verdad. Estoy esperando eso. Por si acaso, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y si me lo dicen de frente sería mejor, así face to face. Cuando me veas me digas: 'Yo pienso eso de ti'. Y yo responderé porque no soy la piñata de nadie", afirmó.

De esta manera, Pamela López responde a la abogada de Christian Cueva tras retarla en un 'live' de Tiktok, pero la influencer la minimizó señalando que estudió tanto para terminar como tiktoker.