Christian Cueva revela nombres de HOMBRES que habrían estado con Pamela López: "Varios son casados"

La pelea entre Pamela López y Christian Cueva no tiene cuando acabar tras atacarse a través de varios medios de TV. Ahora, el 'Aladino' cansado de las acusaciones de la madre de sus hijos, terminó revelando nombres de hombres que estuvieron con ella, a pesar de que eran casados.

Christian Cueva explota contra Pamela López

El pelotero Christian Cueva se encuentra en medio de varias polémicas gracias a las acusaciones de Pamela López, expareja y madre de sus tres hijos. Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida", expresó en un inicio el pelotero a través de sus redes sociales.

Según ha revelado, esta información que da a continuación ya sería de conocimiento público en Trujillo y ahora, revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López.

"Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía allí va: Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz, Dayro y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más, repito no lo digo yo fue la persona que se cree virgen, yo digo lo que me contaron nada más y varios son (casados). Deja ser feliz a las personas", sentenció finalmente.

Enfrentamiento entre Christian Cueva y Pamela López

Desde que ambos se separaron en febrero de 2024, Pamela López y Christian Cueva han estado en varias polémicas sobre el fin de su matrimonio. Hasta el momento, no se han podido divorciar, aunque cada uno ha iniciado su vida amorosa con sus respectivas parejas. Además, aún tienen varios procesos legales en curso que están involucrados sus hijos y mucho más. Muy lejos de llegar a su fin, parece que todo va empeorando.

De esta manera, Christian Cueva cansado de las constantes ataques de Pamela López hacia su profesión y su vida personal, decidió contar todo a través de sus redes sociales. Es así como reveló nombres de hombres casados que habrían estado con la madre de sus hijos y según menciona, fue la misma influencer quien confesó todo.