Armonía 10 de Walther Lozada hace llamado a las autoridades tras ataque contra su bus en Trujillo

La violencia vuelve a sacudir la música peruana. La reconocida orquesta de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada fue víctima de un ataque con explosivos contra su bus en Trujillo, un hecho que generó alarma y preocupación entre artistas y fanáticos. La agrupación rompió su silencio y expresó su indignación a través de un comunicado en redes sociales, donde además cuestionó las políticas de seguridad del país.

Comunicado de la orquesta tras el ataque

La madrugada del lunes 19 de enero, el bus de Armonía 10 fue impactado por un explosivo mientras se encontraba estacionado frente a la discoteca Monasterio, en la urbanización Los Jardines del Golf de Trujillo. La agrupación aclaró que no hubo heridos y que el atentado solo causó daños materiales.

"La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales sin víctimas humanas ni heridos", indicaron en su comunicado.

El grupo lamentó los hechos violentos y denunció la creciente inseguridad que afecta al Perú. Además, hizo un llamado directo al Gobierno para frenar la delincuencia y proteger a ciudadanos y artistas.

"Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos la muestra de solidaridad recibida", añadieron.

En un mensaje contundente, la orquesta pidió a las máximas autoridades que tomen medidas urgentes frente al flagelo de la delincuencia:

"¡BASTA YA! Hacemos un llamado a las máximas autoridades (@presidenciaperu, @mininterperu): basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia", señalaron.

Detalles del atentado y contexto de inseguridad

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m., mientras la orquesta ofrecía su show dentro de la discoteca. Testigos reportaron haber escuchado una fuerte detonación que generó pánico en la zona. El explosivo impactó principalmente la bodega del bus, que quedó con visibles daños. Según la Policía, ningún integrante de Armonía 10 estaba dentro del vehículo al momento del ataque.

Las primeras investigaciones apuntan a dos sujetos que habrían lanzado el artefacto desde una motocicleta y escapado rápidamente. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el tipo de explosivo ni la identidad de los responsables.

Este no es un hecho aislado. En los últimos años, Armonía 10 ha denunciado amenazas y extorsiones, una situación que afecta a músicos, empresarios y transportistas. Semanas atrás, la misma discoteca Monasterio fue escenario de otra explosión durante un show de Zaperoko, lo que aumenta la preocupación de vecinos y dueños de locales nocturnos.

En conclusión, el atentado contra Armonía 10 reabre el debate sobre la seguridad en Trujillo y otras ciudades del país, donde artistas y agrupaciones musicales se han convertido en blanco de ataques. La orquesta exige acciones inmediatas y recuerda que la protección de la cultura y la vida de los artistas debe ser una prioridad para las autoridades peruanas.