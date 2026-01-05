Tony Rosado se pronuncia tras su accidente vehicular y bromea: "¿Tan dura es mi cabeza?"

En la cumbia peruana, Tony Rosado se convirtió en uno de los cantantes más importantes del Perú con una trayectoria impecable por grandes éxitos musicales. Tras haber sufrido un accidente vehicular hace unos días, el 'Ruiseñor de la Cumbia' decidió pronunciarse.

El 'Ruiseñor de la Cumbia' bromea sobre su accidente

El domingo 4 de enero de 2026 se conoció que Tony Rosado había sufrido un accidente vehicular mientras se desplazaba por la región Arequipa tras una presentación. En aquel momento, se vieron imágenes de cómo quedó el auto tras el accidente que pusieron en alerta a sus seguidores.

Ahora, el cantante de cumbia decidió realizar una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales, donde contó cómo está su salud tras el accidente. Así mismo, señaló que ha tenido algunos golpes, pero se encuentra estable.

"Ay mi nariz, me duele, me di contra... el pata que nos ha ido a recoger dice que el parabrisas estaba roto, quebrado... ¿tan dura es mi cabeza?", expresó el cantante a sus seguidores para mantenerlos en calma.

Tony Rosado revela su estado de salud pic.twitter.com/HOS4YssXGX — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 5, 2026

En aquel momento, la encargada de llevar tranquilidad fue Susan Pacheco, esposa del cantante, quien utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y desmentir versiones alarmantes.

"Tuvo un accidente mi amor pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga", escribió, dejando en claro que el artista continuó con sus actividades pese al incidente.

Sobre Tony Rosado

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

Además, ha formado una bella familia al lado de su esposa Susan, con quien se casará muy pronto en Piura en una fiesta a lo grande. 'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio.

De esta manera, Tony Rosado es una de las artistas de cumbia más queridas y tras el accidente vehicular causó mucha preocupación entre sus seguidores. Así mismo, el cantante decidió pronunciarse realizando una broma luego de sufrir el accidente y revela que estaría bien.