Tony Rosado: Local del cantante en Piura sufrió ataque armado en plena noche

La noche del jueves 4 de septiembre, el conocido "Palacio del Ritmo", propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fue atacado a balazos en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. El hecho ocurrió durante la noche y causó alertas a los vecinos de la zona.

Atacan local de Tony Rosado en Piura

El reconocido cantante de cumbia Tony Rosado vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por su música. La noche del jueves 4 de septiembre, su local de eventos "Palacio del Ritmo", ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura, fue atacado a balazos por desconocidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando vecinos de la zona escucharon varias detonaciones. Minutos después, se dieron cuenta de que no eran fuegos artificiales, sino disparos reales contra la fachada del local. Un testigo aseguró a la prensa que llegó a contar hasta ocho disparos.

Los impactos dejaron al menos cinco orificios visibles en el portón del recinto, generando gran preocupación en el vecindario.

Vecinos en pánico. El ataque sorprendió a quienes viven cerca del "Palacio del Ritmo". Afortunadamente, dentro del local no había asistentes ni trabajadores en ese momento, por lo que no se reportaron heridos.

Policía tomó control de la zona. Agentes de la Policía Nacional y de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) llegaron rápidamente para acordonar el área e iniciar las investigaciones. Parte de la avenida Circulación fue cerrada mientras se recogían pruebas y se tomaban declaraciones a los testigos.

Hasta el momento, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con casos de extorsión. Este tipo de hechos se ha vuelto un problema recurrente en varias zonas del norte del país.

Tony Rosado guarda silencio

El popular 'Ruiseñor de la cumbia' todavía no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido. Sin embargo, en redes sociales, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y exigieron a las autoridades mayor seguridad.

Cabe resaltar que el "Palacio del Ritmo" es un lugar muy concurrido en Piura, donde se realizan fiestas y conciertos, lo que hace más preocupante que un ataque de esta magnitud ocurra en pleno corazón de la ciudad.

Inseguridad en aumento. Este hecho se suma a la ola de violencia que vive el norte del país. En los últimos meses se han reportado extorsiones, cobros de cupos y ataques con armas de fuego en locales comerciales y viviendas, algo que mantiene en alerta a la población.

En conclusión, el ataque armado contra el local de Tony Rosado refleja la grave situación de inseguridad en Piura. Aunque no hubo heridos, los más de seis disparos dejaron en claro que la violencia no da tregua. Ahora la policía busca identificar a los responsables, mientras el cantante aún se mantiene en silencio sobre este episodio.