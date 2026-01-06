Precio del DÓLAR HOY, martes 6 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado peruano ha inicio el 2026 de manera estable, sin cambios bruscos que pongan en alerta. El dólar en el Perú continúan mostrando un comportamiento tranquilo y estable en los primeros días de enero. Este es el tipo de cambio para hoy martes 6 en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 6 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.356 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, manteniéndose en los mismos niveles observados durante el último fin de semana.

Como se ha podido ver en los días previos, el dólar se ha mantenido estable desde el inicio del nuevo año 2026 con 3.358 soles para la compra y 3.368 soles para la venta. En comparación para hoy, la moneda estadounidense ha tenido una ligera baja para la compra y por lo contrario, para la venta tiene una ligera subida, pero todo dentro de un rango de estabilidad.

Tipo de cambio oficial

Desde finales de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose dentro de un rango muy ajustado, sin registrar subidas o caídas bruscas. Durante los últimos días del año y el arranque de enero, el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios. Incluso en jornadas consecutivas, el precio se repitió, reforzando la sensación de estabilidad en el mercado cambiario.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 6 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es verificar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el valor del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y a cuidar mejor tu dinero.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este martes 6 de enero con una tendencia estable en los primeros días del nuevo año. La moneda estadounidense mantiene la calma en el mercado cambiario y ofreciendo un escenario de previsibilidad en el arranque de la semana.