¿Bryan Torres estaría celoso porque Samahara Lobatón se besa con Youna en TikTok?

Hace semanas, Samahara Lobatón y Youna viene realizando su 'novela turca' donde ambos se muestran cariñosos y dándose besos a pedido de sus seguidores. Ahora, la influencer ha revelado si su expareja Bryan Torres le ha reprochado sobre sus recientes acciones tras separarse.

¿Bryan Torres le reclamó a Samahara Lobatón?

En una entrevista en el programa 'Magaly Tv: La Firme', Samahara Lobatón y Youna estuvieron una videollamada en vivo donde contaron que a pesar de los coqueteos y besos que se dan en las transmisiones en vivo de TikTok, no han retomado su relación amorosa.

Ante esto, la conductora de televisión le consultó si durante este tiempo que ha compartido con Youna en Estados Unidos entre coqueteos, su expareja Bryan Torres le ha reclamado sobre esta situación. La influencer, señala que no es el caso.

"Yo no he hablado con él de esto. Nosotros tenemos una conversación muy de papás, puntual. Él va a mi casa a ver a sus hijos, pasa tiempo con ellos en general, pero nosotros no hablamos de nada que no tenga que ver con mis hijos", expresó.

La hija de Melissa Klug señala que la conversación que tiene con el salsero de Barrio Fino solo es de padres netamente y nada más. A pesar de la insistencia de la conductora de TV, la joven señala que no quieren cruzar ese camino después de todo lo que han pasado.

"¿No hay comentarios o reproches?", le consulta nuevamente Magaly, y Samahara responde: "No, estamos en un punto que todo lo que haya pasado en general, ni él quiere cruzar ni yo quiero"

Youna afirma que Samahara le da alegría

Así mismo, el mismo joven revela que sería cierto lo que menciona la madre de su hija. Además, señala que la visita de ella a Estados Unidos mientras él está delicado de salud, le está ayudando mucho a olvidar por un momento su enfermedad.

"No sé si estoy apoyando a Samahara con el tema que ha pasado, espero que sí, pero que ella venga aquí, que hayamos paseado con mi hija, que esté compartiendo conmigo es un apoyo muy grande para mí. Me siento triste porque se tiene que ir, he pasado momentos difíciles en el hospital quería salir a disfrutar, ella decidió venir con mi hija", declaró.

De esta manera, Samahara Lobatón ya se encuentra nuevamente en Perú tras pasar unos días con Youna en Estados Unidos. A pesar de los coqueteos, señala que no ha regresado con él y que además, tampoco piensa retomar su relación con Bryan Torres y él no le ha reclamado nada sobre su vida personal.