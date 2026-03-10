Alessia Rovegno desborda felicidad al hablar de su nueva relación con Álvaro Villacorta: "Estoy muy contenta"

La modelo y exreina de belleza, Alessia Rovegno, ha tratado de mantener su vida personal en privado. Aunque hace poco fue captada con quien sería su nueva pareja, pero hasta el momento no ha querido dar mucho detalle, aún así señala que está muy contenta en esta nueva etapa.

¿Qué dijo Alessia sobre su nueva pareja?

A inicios de diciembre de 2025, Alessia Rovegno fue captada con un joven entre abrazos y besos. Ahora, en una entrevista con 'Amor y Fuego' fue consultada nuevamente sobre Álvaro Villacorta. Es así como reveló sentirse muy feliz en su vida sentimental.

"Nuestras imágenes captó tu primer beso con tu chico", le preguntó el reportero, y ella responde: "Ay por favor, ustedes se pasan, pero muy contenta, muy feliz, tranquila (¿Enamorada también?) enfocada en mi trabajo también, contenta".

En otro momento, le consultan sobre cuánto tiempo tendría junto al joven, pero la artista decidió no dar detalles de su relación amorosa aparentemente por experiencias pasadas de sus relaciones públicas, pero solo señala que está muy contenta actualmente.

"¿Hace cuánto tiempo se robaron el corazón de Alessia?", le consulta nuevamente, y la modelo señala: "No, no, prefiero no hablar de eso todavía (¿Por un tema de seguridad o por experiencias pasadas?) más adelante seguramente (¿Pero sí es tu pareja?) Estoy contenta, es lo único que puedo decir".

¿Quién es Álvaro Villacorta?

Álvaro Villacorta es un joven y exitoso empresario de 37 años que se dedica desde hace tiempo al negocio del comercio exterior. También se supo que es gerente de cuatro empresas y socio de dos compañías.

El joven también forma parte del directorio de una famosa y conocida compañía de recursos humanos junto a su padre y hermano. Con respecto al mundo del espectáculo y farándula local, es la primera vez que aparece en varios medios y redes sociales.

Como se recuerda, el joven fue captado con Alessia Rovegno afuera de su casa cuando le llevaba algunas cosas y la modelo lo abrazó de manera inmediata al verlo y le dio un beso, sin pensar que estaba siendo captada por las cámaras de la prensa.

De esta manera, han pasado tres meses desde aquel momento, pero Alessia Rovegno señala que quiere mantener en privado al joven Álvaro Villacorta de las cámaras y la farándula. Así mismo, señaló que no quiere dar detalles de cuándo empezó, pero que sí está muy contenta en esta nueva etapa.