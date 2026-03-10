Andrés Wiese se quiebra en redes tras revelar dolorosa pérdida: "Siento que pude haber hecho más"

El actor Andrés Wiese vivió un duro momento al anunciar la muerte de 'Manchas', el perrito abandonado que había rescatado y cuidado durante días. Conmovido, compartió la noticia en sus redes sociales, mostrando su dolor por no haber podido cumplir la promesa de darle un hogar lleno de amor, dejando un vacío en su corazón y en el de sus seguidores.

Andrés Wiese conmueve con mensaje tras pérdida de 'Manchas'

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un emotivo mensaje explicando lo sucedido y mostrando la tristeza que sentía por la muerte de 'Manchas'. Con lentes oscuros para intentar disimular su emoción, Wiese relató cómo su pequeño amigo sufrió un paro cardíaco durante la mañana.

"Acabo de salir de la veterinaria. 'Manchitas' lamentablemente no lo logró. Se descompensó hoy en la mañana, se desmayó y le dio un paro cardiaco. Pensé que se iba a curar. Lo bueno es que no sufrió y se ha ido en paz y ya está descansando. Gracias a todos por acompañar a 'Manchas'", compartió, mostrando el collar del perrito y con la voz quebrada.

Además, en otra publicación, acompañó imágenes de los últimos días de 'Manchas' y escribió un mensaje lleno de amor y gratitud.

"Descansa en paz, 'Manchitas'. Lo intentamos todo. De verdad pensé que ibas a estar bien. Te prometí que te íbamos a curar. Que con amor te íbamos a sacar adelante. Que te íbamos a encontrar una familia. Yo no iba a permitir que siguieras solo. (...) Siento que pude haber hecho más. Lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar. Te quiero para siempre, 'Manchas'", señaló, dejando en evidencia el vínculo afectivo que había creado con el animal.

#descansaenpaz🐾 #HastaProntoAmigo ♬ You'll Be In My Heart - Ric Mills @andreswieser Descansa en paz, Manchitas. 🙏🏼 Lo intentamos todo. De verdad pensé que ibas a estar bien. Te prometí que te íbamos a curar. Que con amor te íbamos a sacar adelante. Que te íbamos a encontrar una familia. Yo no iba a permitir que siguieras solo. Cuando moviste la cola pensamos que estabas mejorando. Pensamos que ibas a salir de esta. Me duele mucho que no haya sido así. Siento que pude haber hecho más. Lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar. Te quiero para siempre, Manchas. Y gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de él y que le dieron tanto cuidado y cariño en estos días. Hasta pronto, amigo. 💔 #Manchas

Amor por los animales y compromiso con rescates

Andrés Wiese es un reconocido amante de los animales y ha demostrado su sensibilidad hacia los más vulnerables. La historia de 'Manchas' comenzó cuando el actor lo encontró cerca de Larcomar, en Miraflores, y decidió llevarlo a una veterinaria para recibir atención especializada.

"Manchas va mejorando poco a poco. Ya comió un poco y está con mejor actitud", comentaba Wiese días antes, agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores. Durante ese tiempo, el perrito recibía tratamiento por un parásito intestinal y, a pesar de los cuidados y la esperanza del actor, la historia culminó con la triste pérdida del animal.

Actualmente, Andrés Wiese es dueño de una sola mascota, su perrita Menta, a quien cría desde hace años. Sin embargo, su sensibilidad y compromiso con los animales lo llevaron a intervenir y ofrecer cuidados a 'Manchas', demostrando que su amor por los animales va más allá de su hogar.

#ElAmorCura ♬ Love is for the Brave - Radiant Life Perspective @andreswieser Actualización de Manchas día 5 🐶 Hoy lo fui a visitar y lo vi un poco mejor, con otra mirada. Todavía no quiere comer, pero poco a poco está perdiendo el miedo y empezando a confiar otra vez en la gente. La buena noticia: sus exámenes descartaron ehrlichiosis y leptospirosis 🙏🏼 Seguimos paso a paso. Gracias por estar pendientes de Manchas ❤️‍🩹🐾 #FuerzaManchitas

El emotivo mensaje de Andrés Wiese tras la pérdida de 'Manchas' refleja su respeto y cariño por los animales, así como su compromiso de brindarles amor y cuidado. Aunque la historia tuvo un final triste, el actor destacó la importancia de la compañía y atención hacia los animales abandonados.