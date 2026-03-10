RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Yahaira Plasencia responde si hace regalos caros a Luis Fernando como Xiomy a Farfán: "Depende"

Yahaira Plasencia fue consultada si también hace regalos costosos a Luis Fernando Rodríguez como Xiomy Kanashiro a Jefferson Farfán. La salsera respondió tras la comparación.

Yahaira Plasencia reacciona cuando le mencionan a Farfán y Xiomy en pregunta sobre Luis Fernando.
Yahaira Plasencia reacciona cuando le mencionan a Farfán y Xiomy en pregunta sobre Luis Fernando. (Composición Karibeña)
10/03/2026

En una entrevista con "América Hoy", Yahaira Plasencia fue cuestionada si suele hacer regalos costosos a su pareja Luis Fernando.  Lo curioso fue que compararan su situación con la Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia responde pregunta sobre Farfán y Xiomy

La cantante Yahaira Plasencia vivió un momento curioso y lleno de bromas durante su participación en el programa "América Hoy". Todo comenzó cuando los conductores sacaron el tema de los regalos dentro de las relaciones y terminaron comparándola con Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán.

La conversación arrancó con un tono divertido, pero rápidamente se volvió más picante cuando empezaron a preguntarle si ella también suele hacer regalos costosos a su pareja Luis Fernando, conocido como "Don Diablo". Durante la entrevista, Edson Dávila lanzó una pregunta que hizo reír a todos en el set. La salsera no tardó en responder para aclarar que no era así.

"¿Estabas de pechadora? ¿Estabas pechando, Yaha?", dijo en tono bromista. "No, no", contestó entre risas.

Pero la conversación recién empezaba y los conductores continuaron con las preguntas. En medio del diálogo, Rebeca Escribens planteó una situación sobre los regalos en pareja. Su pregunta fue directa.

"Cállate, no seas malcriado... Yaha, si a ti te regalan algo así, recontra caro, ¿no? Como se ve que es el collar de oro. ¿Te sientes comprometida también y devolver algún regalo más o menos que tenga el mismo símil de precio? ¿O recibes nomás sin culpa?", preguntó.

La conversación tomó más fuerza cuando Janet Barboza mencionó el caso de Farfán. Yahaira reaccionó de inmediato para marcar distancia con la comparación. La intérprete de salsa explicó que cada pareja maneja los regalos de forma diferente y que no cree que todo deba medirse por el precio.

"¿Como Xiomy con Jefferson Farfán, porque Xiomy le regala los verdaderos regalos?", comentó Janet. "No, no, no", respondió la cantante. "La verdad, yo creo que cada obsequio, depende de cada uno. No es que él me regale algo de oro y yo le voy a devolver lo mismo", señaló la cantante.

Le preguntan por el regalo más caro a Luis 

Sus palabras dejaron claro que para ella los detalles no necesariamente tienen que ser equivalentes. Sin embargo, Rebeca Escribens quiso saber más y volvió a insistir con otra pregunta. La cantante prefirió no entrar en detalles sobre precios o cosas muy personales.

"¿Qué es lo más caro que le has regalado a Don Diablo? ¿Qué es lo más caro que le has regalado?", consultó Rebeca. "No pues, esas cosas están de más. Obviamente ha habido obsequios", respondió.

Aun así, los conductores siguieron bromeando para que contara un poco más. Finalmente, Yahaira decidió mencionar algunos ejemplos de los regalos que suele hacer.

"No importa, no digas el precio, solamente di", insistió Rebeca. "No sé, de repente por ahí, zapatillas, en Navidad nos regalamos muchas cosas", explicó la salsera.

En conclusión, Yahaira Plasencia respondió por los regalos que le hace a Luis Fernando Rodríguez. Sin embargo, sorprendió que Janet Barboza le preguntaba si obsequiaba como Xiomy Kanashiro a su ex Jefferson Farfán. La cantante dejó claro que en su relación los regalos no se miden por el precio, sino por el detalle.

