Rebeca Escribens encara a Macarena Vélez tras decir que solo ha salido una vez: "Vas de juerga en juerga"

Como se recuerda, Macarena Vélez ha sido captada en muchas ocasiones pasada de copas en juergas con varios artistas de la farándula. Ahora, reapareció en un programa afirmando que ya habría dejado bastante aquella vida, pero Rebeca Escribens le recuerda que andaba de fiesta en fiesta.

Macarena Vélez afirma que le bajó a las juergas

En el programa 'América Hoy', Macarena Vélez llegó para contar más sobre su relación con Juan Ichazo y formar una familia. Así mismo, señala que ha cambiado su vida por un ambiente más calmado y que este año, solo habría salido una vez.

"Estoy en una fase de mi vida totalmente diferente (¿Cuándo fue la última vez que salieron?) Del incidente ese después de EEG y nos fuimos a las 2 de la mañana. Nos gusta salir, nos encanta bailar. (¿Ya no salen?) Bueno, de vez en cuando. Me junto con amigos, hacemos asado. Este año, solo hemos salido una vez", expresó.

Es entonces cuando Rebeca Escribens escucha su declaración y no estaría de acuerdo. La conductora de TV también dirige el programa 'América Espectáculos' en el horario de la mañana y le recordó a la chica reality que ha sacado varios videos de ella en juerga.

"Yo he pasado varios videos tuyos, desde los 22 vienes de juerga en juerga. Por primera vez estoy al frente de los artistas que capaz dije algún comentario y no gustarle ¿Alguna vez dije algo? (Prefiero quedarme con las cosas positivas, las cosas buenas) O sea me estás diciendo que soy una tóxica negativa (Yo respeto tu opinión, en lo personal sé quién soy y nada más, la verdad no sé si has hablado mal de mí)", expresó.

¿No la conoce?

Durante la conversación, Janet Barboza no dudó en ponerle más sazón al tenso momento que se estaba viviendo en el set y declaró que Macarena Vélez no conocería a Rebeca Escribens, pero la joven deja en claro que sí la ha visto en su programa de las mañanas, pero que nunca la vio hablar de ella.

"Macarena no registra a Rebeca", dijo Janet, y Macarena comenta: "Sí la he visto, pero no la he visto hablando de mí".

De esta manera, Macarena Vélez pasó cierta incomodidad con las conductoras de América Hoy como Janet Barboza y Rebeca Escribens, donde le recordaron sobre sus constantes salidas de juerga con Juan Ichazo donde se le veía muy pasada de copas.