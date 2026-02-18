Paula Arias no quiere nada con productor peruano, revela Janet Barboza: "Hombre, ahí no es"

La vida sentimental de Paula Arias volvió a generar comentarios en la farándula luego de que se difundiera una foto donde se veía su mano junto a la del productor Jhair Sala. La imagen encendió rumores de romance en redes sociales, pero en televisión señalaron que la historia entre ambos no habría sido seria y que ya estaría totalmente cerrada.

Paula Arias no quiere saber nada de productor peruano, según Janet

Se difundió una foto donde se veía la mano de Paula Arias junto a la del productor Jhair Sala. La imagen hizo pensar a muchos seguidores que la salsera estaba iniciando una relación; sin embargo, desde "América Hoy" contaron otra versión y aseguraron que la cantante ya no querría nada con él.

Durante el programa, Edson Dávila lanzó una teoría sobre el comportamiento del productor tras las publicaciones en redes. Según su comentario, las fotos habrían aparecido luego de que la artista decidiera tomar distancia.

"De repente Jhair Sala, despecha de que Paula ya no quiere nada con él, él sale", dijo Edson ´Dávila en vivo.

Luego, Janet Barboza intervino para confirmar que esa información también habría llegado al equipo del programa. La conductora explicó que manejaban una versión similar sobre lo ocurrido entre ambos.

En pleno programa, Janet Barboza fue más directa al explicar cómo habría sido el vínculo entre la cantante y el productor. Según lo que comentó, la relación no habría pasado de salidas ocasionales y ya estaría completamente terminada.

"Quiero corroborar lo que ha dicho mi querido compañero Edson, quiero corroborar y efectivamente esa versión, ese mensaje es el que nos ha llegado al equipo de 'América Hoy'", señaló mientras hablaba del tema.

@ameg_pe 18.02.26 | Paula Arias no quiere nada con Jhair Sala, según Janet Barboza. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Después, detalló con más firmeza que Paula Arias no querría continuar con ningún tipo de relación con el productor. Sim embargo, mencionó que el productor habría salido con la cantante, aunque el encuentro no habría tenido mucha importancia para ella.

"Al parecer este chico Jair Salas está despechado, que es verdad que salió una vez con Paula Arias, que ella no quiere saber absolutamente ya más nada de él, aparentemente, y que él es, digamos, él fue una salidita", comentó.

¿Qué es o habría sido el productor para Paula?

Incluso, Janet dejó una frase que llamó la atención en el set al referirse a la actitud del productor tras las fotos difundidas. Cuestionó que haya tomado varias fotos con ella y recién las esté subiendo.

"Él fue un affaire, él fue un chupetín. Y ahí sale, entonces, sale con Paula Arias, le hace 200 fotos a la mujer. Hombre, ahí no es. Cánsate, por Dios. Es que a mí me da pena cuando un hombre o una mujer empieza a pedir que lo oficialicen", expresó.

Por su parte, Rebeca Escribens también opinó y minimizó la situación, señalando que podría tratarse de algo breve. La popular 'Rulitos' estuvo de acuerdo.

"Yo creo, puede ser un amor de verano también, ¿ah?", mencionó durante la conversación. "Ahí está Rebeca, un amor de verano. Yo creo que fue eso, flor de un día, se acabó, Paula, ya no te recuerda, Jhair Sala", señaló Janet.

En conclusión, el supuesto romance entre Paula Arias y el productor habría quedado como una historia corta, según lo comentado por Janet Barboza. Mientras las redes siguen comentando las imágenes, todo indicaría que la salsera está enfocada en su carrera y habría decidido no continuar ningún vínculo sentimental, dejando claro que lo vivido solo habría sido algo pasajero.