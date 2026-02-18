¿Hugo García terminó con Alessia Rovegno porque deseaba ser papá y ella no?: "Quería una familia"

La pasada relación entre Hugo García y Alessia Rovegno vuelve a estar en boca de todos. En medio del anuncio de su próxima paternidad con Isabella Ladera, en televisión se deslizó que una de las posibles razones de su ruptura con la exreina de belleza habría sido su deseo de convertirse en padre desde joven.

¿Hugo terminó con Alessia porque ella no quería un bebé?

La historia de amor entre Hugo García y Alessia Rovegno vuelve a dar que hablar en la farándula. Esta vez, nuevos comentarios en televisión han puesto sobre la mesa una posible razón de su ruptura: el deseo del influencer de convertirse en padre, mientras que la modelo estaría enfocada en su crecimiento personal y profesional.

El tema salió a la luz en el programa "América Hoy", donde comentaron que el chico reality siempre habría tenido claro que quería formar una familia. Esta revelación sorprendió a muchos fans que siguieron de cerca su relación con Alessia, considerada una de las parejas más mediáticas de la farándula.

Durante la conversación, la reportera del programa fue directa al tocar el tema. Facundo González, amigo cercano de Hugo, respondió con naturalidad y dejó entrever que ese sueño de ser padre no es reciente.

"(Él ya tenía ganas de ser papi también, ¿no?) Sí, él quería ser padre así, jovencito, como ahora, entonces, pues, creo que lo más importante es que esté feliz. Y es lo que está, así que nada. Por mi parte, le deseo lo mejor. Y que ese bebé nazca sanito o sanita", dijo.

La conductora Rebeca Escribens también se sumó a la conversación y soltó un comentario que encendió la polémica en el set. Según explicó, se especula que las metas de vida diferentes habrían influido en el final del romance entre Hugo y Alessia.

"Se especula mucho de que habría sido una de las razones por la que habían roto con Alessia. Él quería formar una familia, tener hijos, y Alessia todavía quería vivir y desarrollarse profesionalmente", señaló la conductora, dejando claro que se trataría de versiones que circulan en el medio.

Sus palabras generaron inmediata reacción entre los panelistas. Janet Barboza incluso lanzó una interpretación más directa sobre la historia sentimental del influencer. Ante ello, Rebeca respondió con un breve comentario que avivó aún más la curiosidad del público.

"¡Qué tal exclusiva, Rebeca! Estoy entendiendo que Hugo García se moría por ser papá y que él le propuso a Alessia tener un bebé. Ella todavía no se dio y él conoce a Isabella Ladera y dijo: 'Acá encontré a la madre de mis hijos'", expresó Janet. "Parece que sí", respondió Rebeca.

El presente feliz con Isabella Ladera

Mientras las especulaciones siguen en la farándula, lo cierto es que Hugo García vive hoy una etapa llena de emoción. Hace poco confirmó que será padre junto a Isabella Ladera, noticia que causó gran revuelo en redes sociales y entre sus seguidores.

La pareja compartió una emotiva imagen mostrando la ecografía del bebé, acompañada de un mensaje que enterneció a sus fans. En la fotografía se les ve muy unidos, disfrutando de la playa y mostrando con orgullo la ecografía, lo que confirmó la noticia que muchos ya sospechaban.

"mitad tuya, mitad mia️. nuestro", escribió Isabella en la publicación compartida con Hugo García, dejando ver la felicidad que viven como familia en formación.

Desde entonces, Hugo se ha mostrado más activo en sus redes, compartiendo momentos y dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida. Muchos seguidores celebran que esté cumpliendo uno de sus sueños más grandes: ser papá.

En conclusión, aunque no hay confirmación oficial sobre las verdaderas razones de la ruptura de Hugo García con Alessia Rovegno, las recientes declaraciones han puesto el foco en su deseo de formar una familia. Hoy, lejos de la polémica, Hugo parece concentrado en su presente, disfrutando su relación con Isabella y esperando con ilusión la llegada de su primer hijo.