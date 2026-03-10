Alessia Rovegno habla del bebé de Hugo García y si quería ser papá con ella: "Él tendría que decirlo"

La modelo y exMiss Perú Alessia Rovegno fue consultada sobre la noticia de que Hugo García se convertirá en papá. Las cámaras del programa "Amor y Fuego" la abordaron para preguntarle qué pensaba sobre este nuevo momento en la vida de su expareja. Incluso respondió sobre el rumor de quiso tener un bebé con ella cuando estaban juntos.

Alessia Rovegno responde sobre la paternidad de Hugo García

La noticia del futuro bebé de Hugo García e Isabella Ladera ha generado muchas reacciones en redes sociales. Por eso, las cámaras de "Amor y Fuego" abordaron a Alessia Rovegno, expareja de Hugo, para preguntarle cómo tomaba esta nueva etapa en la vida del modelo. La exreina de belleza respondió de manera calmada y con buenos deseos para su expareja.

"(Hemos visto que Hugo garcía va a ser papá y ahí también mucha gente lo está cuestionando por muchas cosas. ¿Tú como su expareja, cómo lo ves? ¿Ya lo has felicitado? ¿Has hablado con él quizá?) ¿Qué te puedo decir? Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición y que le deseo todo lo mejor es lo único que puedo decir", señaló.

Luego, el periodista mencionó un rumor que circula desde hace tiempo: que Hugo habría querido convertirse en padre cuando estaba con Alessia y ella no. Alessia prefirió no entrar en ese tema y explicó que ese tipo de asuntos pertenecen a la intimidad de una relación.

"Se dice que Hugo quería ser papá, que te lo pedía y tú no estabas preparada para eso. ¿Es cierto eso?", preguntó el reportero. "Creo que no estaría bien hablar de eso. O sea, al final fue una relación de dos y en todo caso él también tendría que hablarlo no solo yo. Así que prefiero no responderte esa pregunta jaja", contestó.

Además, dejó claro que ahora prefiere mantenerse al margen. Señaló que no le corresponde hablar de la vida personal de su expareja.

"Igual la verdad creo que ya no me corresponde hablar de Hugo. Él sabe perfectamente que le deseo todo lo mejor, pero ya es un tema que no me corresponde y también porque no me gustaría incomodar a otras personas involucradas", añadió.

Alessia sobre Isabella y pide respeto a Hugo tras trend

En otro momento, el reportero de "Amor y Fuego" quiso saber si Alessia conocía a Isabella Ladera, la actual pareja de Hugo García y quien es la futura madre de su hijo. La modelo respondió de forma clara y breve.

"¿Conoces a su pareja de Hugo? ¿La has visto alguna vez? ¿Te la has cruzado en de repente en miami porque sabemos que ella vive tiempo allá?", preguntó el comunicador. "No, no, para nada", señaló Alessia.

Durante la entrevista también se tocó otro tema que ha generado polémica. En redes sociales ha aparecido un trend que se burla de Hugo García tras conocerse la noticia del embarazo con Isabella Ladera. Ante esta situación, Alessia Rovegno pidió respeto y empatía. La modelo también recordó que nadie merece ser blanco de burlas públicas.

"Creo que el respeto y la empatía tienen que estar antes del entretenimiento no solamente hablando de Hugo sino de cualquier persona. Obviamente no me parece ver esas cosas, no estoy para nada de acuerdo... Nadie le gustaría tampoco ver esas cosas, que se burlen de uno (¿Crees que Hugo se merece todo esto?) Por supuesto que no, ni él ni nadie", señaló.

En conclusión, Alessia Rovegno no quiso en polémicas ni hablar más de su relación pasada con Hugo García. La modelo optó por mantenerse respetuosa y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Mientras tanto, la noticia del bebé sigue generando comentarios en redes sociales. Por ahora, Alessia ha preferido mantenerse al margen.