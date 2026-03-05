Monserrat fija condición a Melcochita para el divorcio: "Que firme para irme del país con mis hijas"

La relación entre Monserrat Seminario y Melcochita vuelve a estar en el ojo público. En medio de su proceso de separación, la aún esposa del artista sorprendió al revelar una condición clave para concretar el divorcio relacionada con las hijas que tiene con el cómico.

Monserrat pone condición a Melcochita para divorciarse

El conflicto entre Monserrat Seminario y el cómico Melcochita vuelve a generar titulares en la farándula. Esta vez, la esposa del humorista habló sin filtros y dejó clara la condición que pone para aceptar el divorcio: que él firme la autorización para salir del país con sus hijas.

La revelación se dio durante una entrevista en "Magaly TV La Firme", donde Monserrat contó detalles de la complicada situación que vive con el artista. Según explicó, su prioridad es proteger a sus hijas y poder empezar una nueva etapa lejos de los problemas que asegura estar enfrentando.

Durante la conversación, la esposa del cómico afirmó que no se opone al divorcio. Sin embargo, afirmó que quiere que el proceso incluya un permiso legal para poder viajar con las menores al extranjero.

"(Dice que lo único que quiere es el divorcio) Pero eso sí, si él quiere divorcio, que me firme a mis a mis hijas para yo irme del país (Que te dé autorización para irte al país) Sí. Y si quiere le firmo", dijo Monserrat.

Monserrat denuncia vigilancia y presión

En medio de la entrevista, Monserrat también sorprendió al contar que siente que la están vigilando. Según explicó, cree que lo que ocurre dentro de su casa llega a oídos de otras personas.

"Y lo que yo haga con mi vida a él no le debe interesar porque me siguen. Yo sé que tengo micrófonos. Se entera lo que yo hago en mi casa dentro. Me están vigilando y eso es un acoso", contó la aún esposa de Melchochita.

La mujer señaló que esta situación la tiene muy afectada emocionalmente y que incluso teme por su tranquilidad y la de sus hijas. Además, aseguró que sus hijas también están viviendo momentos difíciles por todo el conflicto familiar que se ha hecho público. También reveló que en su matrimonio tuvo problemas económicos. Señaló que incluso debía pedir permiso para comprar cosas para ella y sus hijas.

"Moralmente psicológicamente estoy mal", comentó. "Moralmente, psicológicamente estoy mal y mis hijas también", agregó. "Yo tenía que pedir permiso para comprarme ropa para mis hijas y para mí", contó.

Abogado asegura que Melcochita no estaría cumpliendo

El abogado de Monserrat también participó en la entrevista. Aseguró que el cómico no estaría cumpliendo con algunas responsabilidades hacia sus hijas.

"El tema es que debe cumplir con sus hijas y no lo está haciendo", señaló el defensor de Monserrat, quien aseguró sobre los micrófonos que tendría en su casa serían "reglaje".

En medio de la conversación, la conductora del programa también dio su punto de vista. Señaló que lo más importante es que ambos puedan separarse de manera tranquila, pensando en el bienestar de las niñas.

"Ya no ya no se quieren, ya no se aman, entonces sepárense, pero bien porque esas niñas no pueden ser perjudicadas", comentó.

En conclusión, Monserrat puso como condición que Melcochita firme la autorización para viajar al extranjero con sus hijas a cambio de aceptar el divorcio. Mientras tanto, el conflicto entre ambos continúa generando polémica y se mantiene en medio de declaraciones públicas y temas legales pendientes.