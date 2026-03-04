Diana Sánchez aconseja a Flavia López no salir con 'Pato' Parodi: "Todos han estado con todos"

Hace varias semanas atrás, Flavia López ha sido relacionada en muchas ocasiones con Patricio Parodi donde incluso se han dado más de un beso en retos de actuación. Ahora, Diana Sánchez ha señalado a la modelo que estar con alguien del reality no es lo mejor por peculiar razón.

Diana Sánchez sobre Flavia López y Patricio Parodi

Durante el podcast 'Sin más que decir', Diana Sánchez pregunta directamente a Flavia López si está en una relación o saliendo con Patricio Parodi. Es así como la modelo señala nuevamente que son amigos, a pesar de haber sido captados juntos en el pasado.

En este sentido, la exchica reality decide aconsejar sabiamente a la joven modelo que recién está ingresando al reality 'Esto es Guerra'. Es así como le pide que no esté con 'Pato' Parodi y la razón sería porque en algún momento, todos han estado con todos y lo dice en forma de broma.

"Patricio es buena onda, pero amiga, yo te voy a dar un consejo desde el fondo de mi corazón. No te metas con gente de ese lugar así, porque todo el mundo está con todo mundo y luego terminan casados con todo mundo con el ex de aquí, no amiga", expresa entre risas la joven.

Luego, Diana Sánchez comenta que si fueran a casarse, todos estarían encontrándose con algún expareja porque todos salieron con todos y sería todo un conflicto, como habría pasado en la boda de Alejandra Baigorria.

"Todos van a la boda y luego, se encuentran con el ex de tu ex y todos están, de tu ex. Tú dices Dios mío y en la foto de la boda, tú no sabes quién está con quién", agregó.

Le aconseja separar su trabajo de lo sentimental

Durante la conversación de la exchica reality con Flavia López, decide tomárselo de manera más seria y le comenta que es mejor separar aquellos círculos. Es así como señala que es mejor abrir sus amistades y no encerrarse uno solo, que en este caso sería el reality de 'Esto es Guerra'.

"Lo digo por el hecho de que es mejor cambiar de círculos, que sea tu círculo de trabajo, tu círculo de amistades y de amor que sea otro. No te encierres", dijo.

De esta manera, Flavia López por más que señala que solo es amiga de Patricio Parodi, Diana Sánchez le advierte que es mejor no involucrarse de manera sentimental en el programa reality porque ya todos se han relacionado de manera romántica en algún momento.