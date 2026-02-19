Alejandra Baigorria se pronuncia sobre enfrentamientos con Onelia Molina: "Yo le mandé carta notarial"

Desde hace muchos años, Onelia Molina y Alejandra Baigorria siempre han mostrado una rivalidad en el programa 'EEG' que se volvió parte de sus vidas personales. Ahora, la empresaria de Gamarra salió a contar más detalles de estos enfrentamientos.

Alejandra Baigorria habla de Onelia Molina

En el podcast de 'Sin más que decir', Alejandra Baigorria fue invitada para hablar sobre diversos temas de la farándula y sobre las relaciones de pareja. Es así como durante un momento, se puso en mesa los problemas que siempre ha tenido con Onelia Molina, que se intensificaron más después de su boda.

"Yo no tengo problema la verdad, el problema lo tiene ella conmigo. Con Onelia o con quien competía siempre tenía mi rivalidad", expresó.

Entonces, Daniela Darcourt le preguntó si alguna vez estos enfrentamientos pasó a las vías legales. Para la sorpresa de todos, la 'gringa' confirmó que sí, peor que no fue la pareja de Mario Irivarren quien le mandó una carta notarial, sino ella misma por supuestamente haberla difamado en uno de sus conflictos.

"¿En algún momento han llegado hasta una carta notarial?", le preguntó, y respondió: "Yo le mandé, porque ella había dicho que le rompí el dedo y no lo hice".

¡Ha tratado de llevar la fiesta en paz!

Después de unos momentos, Flavia López le consulta a Alejandra Baigorria si ha tratado de conversar con Onelia Molina sobre estos problemas para solucionarlo porque siempre se encontrarán porque comparten el mismo círculo de amigos. Ante esto, la empresaria señala que cada vez que intenta saludarla, la chica reality le da la espalda.0

"Cada vez que he intentado saludarla, me voltea la cara, o sea ya no puedo hacer más (siempre se van a estar encontrando) sí, pero yo no tengo ningún problema con ella", expresó.

Recordemos que justo antes de la boda de Alejandra Baigorria, la empresaria fue a 'EEG' para amistarse con Onelia Molina por su amistad con Mario Irivarren e invitarla a su boda con Said Palao. Es así como tras el matrimonio todo fue en picada porque salieron videos donde la 'gringa' habría mencionado a Irivarren sobre su ex Vania Bludau, su mejor amiga, y se creyó que trató de juntarlos.

De esta manera, tanto Onelia Molina como Alejandra Baigorria tienen una enemistad muy grande que antes se trató de solucionar, pero no se pudo. Ahora, la empresaria no solo se alejó de la odontóloga, sino también de su amigo Mario Irivarren por lo sucedido en la boda.