Mario Hart tras rumores de ruptura con Korina: "Mis padres separados mantuvieron la unión familiar"

En los últimos días, fuertes rumores han empezado a circular sobre una posible crisis en el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira. La pareja, que lleva varios años junta y tiene dos hijos, llamó la atención de sus seguidores porque ya no publica fotos juntos en redes sociales.

Ante esta situación, el piloto de autos fue consultado por las cámaras del programa "América Hoy", donde respondió sobre su relación con la modelo venezolana. Aunque habló del tema, evitó confirmar si existe o no una separación.

Mario Hart prefiere mantener el tema en privado

Durante la entrevista con "América Hoy", Mario Hart fue consultado directamente sobre una información que señalaba que él habría dejado el hogar que compartía con Korina Rivadeneira. El exchico reality decidió ser cuidadoso con su respuesta y explicó que prefiere mantener su vida familiar lejos de la exposición pública.

"(Nos llegó una información de que tú ya te habrías retirado del hogar, que compartían juntos) Son temas privados, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos en privado. Y en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo", dijo el piloto.

Con estas palabras, Mario no confirmó ni negó los rumores. Sin embargo, dejó claro que, si hubiera alguna decisión importante sobre su relación, él y Korina se encargarían de comunicarlo. Aunque evitó hablar directamente de una ruptura, el piloto sí reconoció que todas las relaciones pasan por momentos difíciles.

"Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Pero lo normal creo yo es que hayan estos altibajos", comentó.

Estas declaraciones hicieron que muchos seguidores piensen que la pareja podría estar atravesando una etapa complicada en su relación. Mario Hart y Korina Rivadeneira llevan cerca de diez años juntos, por lo que su historia ha sido muy seguida por el público y los programas de espectáculos.

En medio de las preguntas sobre su matrimonio, Mario también habló de su familia y del ejemplo que recibió de sus padres. El piloto contó que, aunque ellos se separaron hace años, siempre mantuvieron una buena relación por el bienestar de la familia.

"Tengo un lindo ejemplo de que mis padres, a pesar de ser separados, siempre mantuvieron y mantienen una unión familiar. Para mí eso es un gran ejemplo de madurez" , expresó.

@ameg_pe 13.03.26 | Mario Hart reflexiona sobre la separación de sus padres en medio de rumores de ruptura con Korina Rivadeneira. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Uno de los motivos por los que comenzaron los rumores de separación fue que Mario Hart y Korina Rivadeneira dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales. Los seguidores notaron este detalle y empezaron a comentar que algo podría estar pasando entre ellos.

Según se pudo ver en sus cuentas, la última publicación que ambos compartieron juntos fue el 24 de diciembre del año pasado. A pesar de eso, Korina apareció recientemente en TikTok con un video en el que se mostró tranquila y sonriente, lo que también generó comentarios entre los usuarios.

Mario explica por qué ya no publican juntos

El piloto también habló sobre este cambio en redes sociales y explicó que se trata de una decisión familiar. Mario aseguró que prefieren manejar algunos temas con más privacidad. Cuando el reportero le preguntó si todo estaba bien entre él y Korina, Mario respondió con tranquilidad.

"Hemos tomado la decisión de nuestros temas familiares llevarlos un poco más en privado y nada más (¿Todo está bien?) Todo tranquilo", comentó para "Más Espectáculos".

@ameg_pe 12.03.26 | Mario Hart responde sobre fotos que ya no sube con Korina Rivadeneira y sobre su música. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En conclusión, Mario Hart evitó confirmar o desmentir los rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira y reiteró que prefiere mantener los temas familiares en privado. Además, recordó el ejemplo de sus padres, quienes, pese a estar separados, siempre mantuvieron una unión familiar por el bienestar de sus hijos. Por ahora, el piloto asegura que todo está tranquilo.