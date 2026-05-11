Christian Cueva denuncia a la madre de Pamela López por no dejarle ver a su hija: "Estaba mal de salud"

Como se recuerda, Pamela López está encerrada en 'La Granja VIP' y sus hijos están bajo el cuidado de su madre. Ahora, Christian Cueva ha decidido denunciar a su exsuegra porque no le permite ver a sus menores hijos y porque se negó a que el pelotero llevara a una de sus hijas a una clínica porque estaba mal de salud.

Christian Cueva no pudo llevar a su hija a una clínica

Tras contar en el programa 'Amor y Fuego' que no le dejaron ver a su hijo, Christian Cueva también reveló que el último fin de semana le comunicaron por medio de su abogado que su hija estaba mal de salud, y como se encontraba en Lima en ese momento, quiso ir a verla para llevarla a una clínica, pero la madre de Pamela López no le permitió.

"Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos, entra una llamada diciéndole al doctor Zamora diciendo que mi hija estaba mal de salud y necesitaba una clínica. Cuando Samir me dice, inmediatamente voy a verla 'yo llevo a mi hija a la clínica', llegué y no me dejaron verla", expresó.

En ese sentido, la abogada del pelotero afirma que ese día pidieron apoyo policial para constatar lo sucedido y posteriormente, una denuncia a la madre de Pamela López, Betthy Solórzano, donde relatan que la señora no dejó que el 'Aladino' viera a su hija para llevarla a una clínica para ser atendida.

"No es la primera vez que hace esto, manda a la menor a decirle 'Papá no te quiere ver'. Después, el Dr. Gino le manifiesta cuando que supuestamente la niña le tiene miedo al papá y que no quiere verlo, lo cual es muy contradictorio porque en los videos que comparte con sus hijos, todo está bien", dijo.

Decidieron denunciar a su exsuegra

Después, Gigi Mitre le pregunta directamente si sus hijos tienen un seguro actualmente y el pelotero señala que no, pero que él cubre todos los gastos médicos cada vez que necesitan. Ante esta negativa de la madre de Pamela López, más en otras ocasiones más donde han grabado y tienen todo registrado, han decidido denunciarla constatando todo con efectivos policiales.

De esta manera, Christian Cueva ha revelado que ya ha realizado una denuncia contra Betthy Solórzano por violencia psicológica y alienación parental tras negarle en muchas ocasiones comunicarse o visitar a sus hijos, incumpliendo los régimen de visitas y apoyo al tema de salud de sus hijos.