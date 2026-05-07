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Pamela López llora tras encontrarse con su hijo y afirma que Cueva no lo visitó: "Solo me tiene a mí"

En el programa 'La Granja VIP', Pamela López fue sorprendida con la visita de su hijo por su cumpleaños, pero al regresar reveló que Christian Cueva no se habría comunicado con él.

Pamela López llora tras encontrarse con su hijo y afirma que Cueva no lo visitó
Pamela López llora tras encontrarse con su hijo y afirma que Cueva no lo visitó (Composición Karibeña)
07/05/2026

Como se recuerda, Pamela López ha tenido varios problemas con Christian Cueva por la pensión de sus hijos y más. Ahora, la influencer se encuentra participando en un reality de convivencia desde hace más de un mes y medio, y ahora, pudo tener la visita de su hijo por una fecha especial. 

Pamela López se reencuentra con su hijo por su cumpleaños

Durante la emisión del programa 'La Granja VIP', Pamela López fue llamada a un lado por 'Cri Cri' donde le contó que tenía una visita muy especial. Es así como la influencer corrió inmediatamente a llevarle un panquecito que hizo en el reality, un adorno de madera y un peluche de su pareja Paul Michael. 

Al ingresar a la zona de refugio, su hijo la esperaba ahí y se escuchó el grito de la 'KittyPam' que la emocionó hasta las lágrimas. Tiempo después, regresa nuevamente con sus compañeros donde menciona que su hijo le pidió que regrese a su casa. 

"Me ha dicho que me salga, que ya no puede más y que me extraña mucho, quédate mamá, prométeme que ya vas a dejar eso. Ya le dije que falta poquito", expresó. 

Así mismo, Pamela López le contó a sus compañeros que le preguntó a su pequeño si saldría con su papá hoy, pero le dijo que no lo ha llamado ni visitado. Tras revelar esto, rompió en llanto al mencionar que sus niños solo la tendrían a ella, y no contaría con Christian Cueva como padre. 

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"Le dije '¿hoy día vas a salir con tu papá?'. Y me dijo 'no, no me ha llamado'. '¿Pero te ha ido a ver?'. 'No, tampoco'. Por eso te digo que solo me tiene a mí. Ni en Navidad fue a verlos, solo me tienen a mí porque sé que la otra parte no cuento", añadió. 

@farandula.lorcha ¡Emocionada! 🙉🔥 #farandulalorcha #pamelalopez #lagranjavip #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

El mensaje de Christian Cueva a su hijo

A través de sus redes sociales, Christian Cueva aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a su hijo por su cumpleaños junto a una foto afirmando que siempre estará para él. Se desconoce si la foto es reciente o si está jugando para su club de fútbol.

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"Calidoso te amo con todo el alma, feliz cumpleaños mi vida. Papá siempre estará para ti y luchará por ti", escribió el pelotero. 

De esta manera, el hijo de Pamela López y Christian Cueva cumple un año más de vida hoy. Como su madre está participando en el reality de convivencia, su pequeño fue a visitarlo y la influencer se enteró que aparentemente, el 'Aladino' no habría ido a visitarlos. 

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