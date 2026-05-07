Yahaira es sorprendida con tierno detalle por 'El Diablo': "Para nosotros todos los días son especiales"

Hace unas semanas, Yahaira Plasencia confirmó su relación amorosa con Luis Fernando Rodríguez y por medio de sus redes, muestra un detalle romántico de él afirmando que celebran su amor todos los días.

Yahaira Plasencia muestra detalle romántico de Luis Fernando

A través de las redes sociales, Yahaira Plasencia es una de las artistas más queridas de la salsa peruana que ahora se encuentra en una relación amorosa con 'El Diablo'. Así mismo, compartió un hermoso detalle romántico que tuvo él hacia su persona.

"Mucha gente me está preguntando si me voy a casar, no chicos, no. Ayer decidimos salir un ratito a compartir con amistades y encontré nuestro box que siempre separamos con pétalos de rosa en el piso, en el mueble, en las mesas unos regalos hermosos, rosas. Todo muy lindo y no, no celebramos nada, para nosotros todos los días son especiales", expresó.

En la imagen que compartió se puede ver cómo hay una mesa con pétalos de rosas, un regalo en una caja, un champan y copas. Ante esta bella sorpresa romántica, la salsera señala que todos los días son especiales en su relación amorosa, mostrándose más enamorada que nunca.

Historia de Yahaira Plasencia

Descarta matrimonio y prioriza su carrera

Durante declaraciones para el programa 'Q Bochinche', Yahaira Plasencia también se pronunció sobre los rumores de una posible boda con Luis Fernando Rodríguez. Las especulaciones surgieron luego de algunos comentarios que la artista habría realizado durante sus presentaciones.

Sin embargo, la intérprete fue clara al descartar, por ahora, cualquier plan de matrimonio o maternidad, asegurando que su enfoque está en otros aspectos de su vida.

"No tengo nada amigos, el matrimonio no está en planes. Ahorita estoy enfocada en otras cosas. Estamos proyectados en otras cosas, no está en mi mente ni ser mamá ni casarme, no me quita el sueño, pero si se da en algún momento porque ambos lo queremos, se dará y si no, normal", comentó.

Con estas palabras, la cantante de salsa dejó en evidencia que atraviesa una etapa centrada en su desarrollo profesional, manteniendo una relación estable pero sin apresurar decisiones personales.

De esta manera, Yahaira Plasencia afirma que no tiene planes de casarse actualmente con Luis Fernando Rodríguez, pero sí vienen teniendo una relación muy bonita con mucho romanticismo. Por ello, la salsera compartió el gesto romántico de su pareja 'El Diablo' en sus redes sociales donde le ha dejado deslumbrada.