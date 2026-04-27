Daniela Darcourt en contra Diego Chávarri por cercanía con Gabriela Herrera: "Eres un patán"

Daniela Darcourt es una reconocida salsera a nivel internacional que también comenta sobre la farándula. Es así como le consultaron sobre Diego Chávarri y Gabriela Herrera en el reality de convivencia 'La Granja VIP'.

Daniela Darcourt contra Diego Chávarri

En el podcast 'Q' Bochinche', Daniela Darcourt fue consultada sobre los últimos acontecimientos de la farándula peruana, en especial de lo que ocurre dentro del reality 'La Granja VIP'. Es así como la salsera no duda en arremeter contra Diego Chávarri por acercarse tanto a Gabriela Herrera, a pesar de tener pareja.

"Diego Chávarri, puedes tener el mejor cuerpo, la mejor cara, la mejor actitud, pero eres un estúpido. Si vas hablar mal de una persona con la que estás compartiendo tu vida por decisión personal porque nadie te obligó, eres un patán", señaló la cantante.

Además, la cantante de salsa no dudó en especificar las cosas que desaprobaría del exfutbolista por dar indirectas de que estaría 'celoso' o que quiera dar entender otra cosa.

Así como es tan machito y tan hombre de decirle a Gabriela: 'oye sí mira ¿sabes qué? No me gustó tu baile porque siento que te agarró el poto o pueden apagar las cámaras 10 minutos'. Me da cólera la pendejada que se mueve el micrófono y está: 'será que me apagan el micrófono'", declaró.

Sobre actitud de Gabriela Herrera

Además, Daniela Darcourt también fue consultada sobre la actitud de Gabriela Herrera cuando explotó contra Samahara Lobatón y Shirley Arica con los volantes lanzados desde un avión, donde ella justificaba así que aparentemente se 'metiera' en una relación.

"Mi mamá hubiera saltado todo el protocolo, se hubiera metido a la granja a jalarme de los pelos a nivel nacional y ese hubiera sido el clip, a estrellarme la cabeza contra el piso por hacer cosas que no debo, y por meterme en una relación, es una falta de respeto terrible", agregó.

De esta manera, Daniela Darcourt como los conductores del podcast criticaron fuertemente las acciones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera, cuando el exfutbolista tiene pareja. Aún así, los participantes no dudan en mandarse indirectas o tener ciertas cercanías sin importar que están siendo escuchados y vistos todo el tiempo. Por ello, la salsera no duda en arremeter contra Chávarri por no respetar su relación.