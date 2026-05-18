Mario Irivarren revela por qué no tiene novia tras ruptura con Onelia Molina: "No hay con quién"

Mario Irivarren volvió a hablar de su vida sentimental luego de su separación de Onelia Molina. El exchico reality aseguró que actualmente está soltero y que, por ahora, no tiene a nadie con quien iniciar una nueva relación. El influencer se sinceró después del polémico ampay en Argentina, donde fue captado besando a una mujer que no era Onelia Molina. Este hecho terminó por quebrar su relación.

Mario confiesa por qué no tiene pareja tras ruptura con Onelia Molina

Mario Irivarren decidió hablar claro sobre su presente amoroso. En entrevista, el exintegrante de "Esto es guerra" confirmó que está solo, pero aclaró que eso no significa que dejará de salir con sus amigas o personas de su entorno.

El chico reality explicó que muchas veces lo vinculan con cualquier mujer con la que aparece públicamente. Por eso, decidió adelantarse a los rumores y dejar claro que lo seguirán viendo acompañado, pero no necesariamente porque tenga una nueva pareja.

"Estoy solo. Me van a ver con mi amiga Ximena (Hoyos), con Flor; me vinculan con todo el mundo, hasta con la anfitriona que me abrió la puerta, pero me verán acompañado porque no soy un ermitaño", señaló.

Con estas palabras, Mario dejó claro que no piensa esconderse tras su ruptura con Onelia. Además, mencionó a Ximena Hoyos, con quien fue relacionado en los últimos días por sus constantes salidas y viajes a Paracas.

Aunque Mario Irivarren confirmó que está soltero, también habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación. El influencer no cerró las puertas al amor, pero reconoció que, en este momento, no hay una persona con quien pueda empezar algo serio.

"En esta etapa de mi vida no hay nadie con quién iniciar una relación, así que ya veremos", precisó la expareja de Onelia Molina en una entrevista captada por las cámaras de Trome.

Estas declaraciones llegan dos meses después del ampay difundido por Magaly Medina, donde Mario fue visto besando a otra mujer en Argentina. Tras la difusión de las imágenes, Onelia Molina decidió poner fin a su relación y no ocultó su molestia públicamente.

Mario, por su parte, llegó a pedir disculpas públicas a la odontóloga y ahora asegura que está más tranquilo. El influencer también reconoció que esta etapa le dejó una lección importante.

"Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores; ese es un 'facto', un gran aprendizaje", sostuvo.

Mario Irivarren espera no tener que volver a EEG

Por otro lado, Mario también fue consultado sobre un posible regreso a "Esto es guerra". El exchico reality señaló que, si la vida se lo permite, preferiría no volver al programa, pues ahora está enfocado en sus empresas y en el streaming.

"Si la vida me lo permite, no volvería. Justo analizaba la lesión de Gabriel (Meneses) y me remonté a lo que viví cuando me lesioné el tobillo. Te demanda mucha energía y uno ya no es el mismo de cuando empezó. Quise despedirme, salí por mi lesión y luego pasaron otras cosas. Espero que todo lo que estoy haciendo con mis empresas sirva para no tener que volver y alejarme de la TV", dijo.

En conclusión, Mario Irivarren confirmó que está soltero tras su separación de Onelia Molina y aseguró que, por ahora, "no hay con quién" iniciar una nueva relación. El exchico reality dejó claro que seguirá saliendo con amigas y personas de su entorno, pero eso no significa que tenga una nueva pareja. Además, afirmó que está tranquilo, aprendiendo de sus errores y enfocado en sus proyectos fuera de la TV.