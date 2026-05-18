Horóscopo de HOY, 18 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del lunes 18 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy lunes 18 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Hoy será un día de mucha comunicación con esa persona, aprovecha para decirle cuánto la amas. Tu mejor amuleto es un trébol de cuatro hojas.

Tauro (20 abr-20 may)

Organiza mejor tu tiempo y dedícale más atención a tu pareja, recuperar lo perdido será importante. Tu mejor amuleto es un imán.

Géminis (21 may-21 jun)

Mantén el optimismo, las diferencias son pasajeras y pronto volverá la armonía. Tu mejor amuleto para este día será un cuarzo ónix.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Es momento de dialogar y sanar viejas heridas, una reconciliación se acerca. Tu mejor amuleto para este día será un cuarzo rosa.

Leo (22 jul-22 ago)

Controla tu carácter y deja atrás el orgullo, así fortalecerás tu relación. Tu mejor amuleto para este día será una herradura.

Virgo (23 ago-22 set)

El amor trae sorpresas inesperadas, disfruta cada instante. Tu mejor amuleto para este día será un cuarzo citrino.

Libra (23 set-22 oct)

No permitas que una discusión enfríe tus sentimientos, habla con sinceridad. Tu mejor amuleto para este día será un cuarzo jade.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Relájate y vive nuevas experiencias, alguien especial podría aparecer. Tu mejor amuleto para este día será una hoja de laurel.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Tu energía atraerá alegría y buenos momentos con quien amas. Tu mejor amuleto para este día será una ramita de canela.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Deja atrás el pasado y abre tu corazón a nuevas oportunidades. Tu mejor amuleto para este día será un atrapasueños.

Acuario (22 ene-17 feb)

Date prioridad y disfruta tu libertad, el amor llegará cuando menos lo esperes. Tu mejor amuleto para este día será una herradura.

Piscis (18 feb-19 mar)

La conexión con tu pareja se fortalece, disfruten esta etapa. Tu mejor amuleto es un ojo turco.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.